Samsung gaat Apple achterna: Galaxy S21 verschijnt zonder oplader

De aanwijzingen over dat Samsung de nieuwe S-serie zonder oplader levert, worden steeds sterker. Uit een nieuwe certificatie komt naar voren dat de fabrikant de Galaxy S21 zonder oplader op de markt wil brengen. Hiermee lijken de Koreanen Apple te volgen.

Galaxy S21 verschijnt zonder lader?

Apple heeft in iOS veel functies overgenomen van Android, maar andersom gebeuren net zulke dingen. Nadat Apple de 3,5 millimeter aansluiting weghaalde bij de iPhone, spraken fabrikanten van schande. Inmiddels zijn diezelfde fabrikanten hier ook mee aan de slag gegaan, en wordt er nog altijd vaak bespaard op deze aansluiting. Nu is er nieuws over de inhoud van het verkooppakket van de toestellen uit de Samsung Galaxy S21-serie.

Al eerder ging het bericht rond dat Samsung van plan zou zijn om geen oplader mee te leveren bij de nieuwe S-serie. Deze informatie wordt nu bevestigd door een Braziliaanse regelgevende instantie. De drie nieuwe toestellen uit de S21-serie zijn namelijk nu gecertificeerd. Hier is expliciet de melding te zien dat de smartphones zonder oplader of koptelefoon verschijnen. Fabrikanten zeggen dat deze keuze te maken heeft met de vermindering van het milieuafval.

We verwachten dat dit een wereldwijde beslissing is van Samsung, en dit dus ook voor Nederland gaat gelden. Als hierover meer bekend is, houden we je op de hoogte.

