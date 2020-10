‘Samsung wil Galaxy S30/S21 leveren zonder oplader en oordopjes’

Apple werd voor gek verklaard dat zij hun nieuwste Apple iPhone 12 niet met een oplader wilden leveren, maar de kans is aanwezig dat Samsung hetzelfde idee heeft. Met de komst van de Galaxy S30 (of S21) zou Samsung geen accessoires meer mee willen leveren.

Geen lader meer bij S30

Samsung komt begin volgend jaar met de nieuwe lijn S-serie. Dit betekent de komst van de Galaxy S30, of mogelijk de S21. Hoewel de naam nog niet bekend is, spreken we in dit artikel over de S30. Deze reeks zou bestaan uit drie toestellen en zal naar het schijnt in januari aangekondigd worden. Nu is er opnieuw nieuws over de toestellen.

Samsung zou de nieuwe S30-serie niet meer willen leveren met een adapter, USB-C kabel en een setje oortjes. Het gaat tot nu toe om geruchten, maar het is goed mogelijk dat dit inderdaad staat te gebeuren. Ondanks dat de social media-afdeling van Samsung in de Verenigde Staten losging over het feit dat de iPhone 12 zonder lader en dergelijke wordt geleverd, staat de S30-serie nu hetzelfde te wachten.

Volgens Koreaanse media haalt Samsung de oplader en de headset uit de doos, wat overigens ook voor andere toekomstige toestellen moet gaan gelden. Nu al levert Samsung een vrij standaard oplader mee, terwijl toestellen een hogere laadsnelheid aankunnen. Deze moeten gebruikers echter los aanschaffen. Verschillende fabrikanten zoals Oppo en OnePlus leveren wel gewoon de snelle lader mee.

Het weglaten van accessoires zorgt voor kleinere verpakkingen en minder milieuvervuiling. Echter is het nog maar zeer de vraag of dit ook gaat zorgen voor lagere kosten van de toestellen, ik verwacht van niet. Of Samsung de S30-serie inderdaad zonder lader gaat leveren, zullen we moeten afwachten tot de aankondiging.

Samsung Galaxy S20 FE Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 599,00 euro

Samsung Galaxy S20+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 839,00 euro