Renders en specs opgedoken van nieuwe Galaxy S21 (S30) Plus en Ultra

Samsung komt begin volgend jaar met een reeks nieuwe smartphones. Het gaat om toestellen in de nieuwe S-serie. De naam is nog onduidelijk; S21 of S30, maar van de Plus- en Ultra-versie krijgen we nu een stuk meer te horen, en te zien.

Specs en renders Galaxy S21/S30 Plus en Ultra

Er is weer nieuws over de Galaxy S-serie, en wel de nieuwe generatie. Samsung zou van plan zijn om in januari de nieuwe Galaxy S-lijn te presenteren. Hierbij gaan berichten rond over de naam Galaxy S21, maar kan het ook zomaar Galaxy S30 worden. Voor we daarover meer weten, moeten we het doen met de geruchten en die molen draait al aardig rond.

Leaker Ishan Agarwal heeft een lijst gedeeld met de mogelijke specificaties van de Galaxy S21 / S30 Ultra. We spreken in dit bericht even over de S30 Plus of Ultra, om het bericht niet onnodig onleesbaar te maken. De Galaxy S30 Ultra zal volgens hem geleverd worden met een 6,8 inch AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van tenminste 120Hz. Opvallend; het scherm zal niet langer meer doorlopen aan de zijkanten. In het midden zit bovenin weer een opening voor de front-camera. Deze zou 40 megapixel tellen.

Net als bij de huidige Galaxy S20 Ultra moet ook zijn opvolger een 108 megapixel camera krijgen. Deze zal natuurlijk weer bijgestaan door verschillende andere sensoren. Verder zal Samsung het toestel wederom voorzien van de Exynos 990 processor en helaas(?) dus niet weer kiezen voor een Snapdragon, zoals we dat wel bij de Galaxy S20 FE zagen.

Het werkgeheugen moet uitkomen op 12GB en de accucapaciteit op een flinke 5000 mAh. Samsung wil de Galaxy uitrusten met Android 11 met One UI 3.0. De afmetingen van het toestel zouden uitkomen op 165,1 x 75,6 x 8,9 millimeter. In eerste instantie moet de Galaxy S30 Ultra uitgebracht worden in het zwart en zilver.

De renders in dit artikel zijn gemaakt op basis van wat tot nu toe bekend is over het Plus-model. Deze moet echter nagenoeg gelijk zijn aan die van de andere modellen uit de serie. Eerder verschenen er al renders van de S21/S30, en het lijkt erop dat Samsung met de Ultra weinig zal verschillen van de S30. Wanneer er meer bekend is over de S21/S30-serie, houden we je natuurlijk op de hoogte!

