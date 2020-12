Samsung Galaxy S21 wallpapers uitgelekt: download ze allemaal

Het kan nooit meer lang duren tot de officiële aankondiging van de Samsung Galaxy S21-serie. Er wordt steeds maar meer en meer bekend. Nu zijn de Galaxy S21 wallpapers uitgelekt, die je kunt downloaden voor op je eigen smartphone.

Galaxy S21 wallpapers

Bij iedere nieuwe smartphoneserie levert een fabrikant ook nieuwe achtergronden mee. Zo ook Samsung, die achter de schermen heeft gewerkt aan nieuwe wallpapers voor de Galaxy S21-serie. Deze serie zal bestaan uit drie modellen, waar we in de afgelopen weken al veel over gehoord hebben. Vrijdag schreven we over de gelekte persfoto’s. Bij de S21-serie gaat het om de Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra.

De drie smartphones worden met een nieuwe reeks wallpapers geleverd, die je nu voor je eigen smartphone kunt downloaden en instellen. In totaal gaat het om 22 afbeeldingen, welke onderverdeeld worden in verschillende soorten. Het zijn 12 hoge resolutie wallpapers, 4 high-res DeX wallpapers en 6 high-res wallpapers voor het vergrendelscherm. Hierbij zitten ook een aantal live wallpapers.

Wil je de afbeeldingen downloaden voor op je eigen toestel, dan kun je ze hier downloaden.