Video toont camerakwaliteit van Galaxy S21+ tegenover iPhone 12 Pro Max

Er gaat geen dag voorbij of er duikt weer iets op over de Galaxy S21-serie. Nadat we eerder al persfoto’s en een hands-on zagen, zien we nu een nieuwe hands-on video. Hierin wordt de camerakwaliteit vergeleken van de Galaxy S21+, tegenover de iPhone 12 Pro Max.

Camerakwaliteit Galaxy S21+ in video

Er is op YouTube een nieuwe video verschenen waarin de Galaxy S21+ opnieuw te zien is. Het lijkt te gaan om een testmodel die officieel gebruikt zou moeten worden voor interne testen. Dit wordt duidelijk uit de afgeplakte stickers en dergelijke. Deze YouTuber heeft eerder al een video hands-on gedeeld van de Galaxy S21, en nu zien we nog wat andere aspecten van de smartphone.

In de nieuwe video die is gepubliceerd, wordt aandacht geschonken aan de camera van het toestel. De videokwaliteit van de Samsung Galaxy S21+ wordt in de video vergeleken met die van de Apple iPhone 12 Pro Max. Daarbij moeten we wel zeggen dat het vergelijken van de camerakwaliteit op deze manier nooit een representatieve manier is om dit te doen. Het geeft in ieder geval een goede eerste indruk van de cameraprestaties.

In de video wordt verder ook het toestel van verschillende kanten uitgelicht. Duidelijk is dat het design in vergelijking met het huidige Galaxy S20-model, verder is verfijnd. Geen doorlopend scherm meer (alleen bij de Ultra), maar wel dunne schermranden en de eigenaardige cameramodule die je aan de achterkant terugziet. Volgens de maker van de video is de batterijduur geweldig. Echter, het is niet duidelijk of de telefoon voorzien is van de Exynos of Snapdragon chipset. Hier kan een wezenlijk verschil in zitten. Daarnaast is deze Samsung nog niet voorzien van definitieve software, waardoor ook hierin nog verschil kan zitten.

Je kunt de video hieronder bekijken.



