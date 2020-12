Samsung Galaxy S21+ in het wild vastgelegd

Samsung komt in januari met de Galaxy S21-serie, zo is de verwachting. Na al vele nieuwsberichten voorbij hebben zien komen, zien we nu de Galaxy S21+ in het wild, en daar was een camera bij.

Galaxy S21+ in het wild

We kunnen wel weer een heel verhaal vertellen over wat Samsung allemaal van plan is, maar dat is inmiddels wel bekend. Van de week publiceerden een Duitse site alle specificaties en details van de Galaxy S21 en Galaxy S21+. Na renders en persfoto’s is het nu de beurt aan een foto ‘uit het echte leven’ waarin we de Galaxy S21+ te zien krijgen.

Het toestel is voorzien van een plat scherm met opvallend dunne schermranden. Sommige delen van de telefoon zijn afgedekt om zo de bron te beschermen. Het meest opvallende stijlelement van de Galaxy S21-serie zit aan de achterkant; het is de cameramodule. Voorop zit de front-camera bovenin het midden van het scherm.

