Samsung Galaxy S21 en S21+: alle specificaties en details uitgelekt

We weten al heel veel over de nieuwe Samsung Galaxy S21-serie, maar nog niet helemaal alles. Dankzij een bekende Duitse bron komen we nu écht alles te weten over twee toestellen uit deze serie. Alle specificaties over de Samsung Galaxy S21 en S21+ zijn namelijk uitgelekt. We zetten deze op een rij.

Galaxy S21 en S21+ in het nieuws

Opnieuw is er nieuws te melden over de nieuwe Galaxy S21-lijn die over een ruime twee weken wordt verwacht. De fabrikant heeft er zelf met nog geen woord over gerept, maar de geruchtenmolen draait op volle toeren. Steeds meer wordt er duidelijk over de nieuwe devices die Samsung zal presenteren. Dankzij nieuwe informatie van de Duitse bron Winfuture, kunnen we de lijst met specificaties helemaal compleet maken. Een aantal dingen wisten we al, maar alles wordt nu nog duidelijker.

Er zijn ook een aantal overeenkomsten tussen de Galaxy S21 en S21+. Beide toestellen verschijnen in Europa met een Exynos 2100 octa-core chipset. Deze levert een rekenkracht van 3x 2.8 GHz, 4x 2.4 GHz en 1x 2.9 GHz. Samsung kiest niet voor 12GB RAM, maar rust de twee toestellen uit met 8GB, met daarbij de keuze uit 128GB of 256GB opslagruimte. Verder verschijnen de twee toestellen met Android 11, met One UI 3.1. Natuurlijk bieden de Galaxy S21 en S21+ ondersteuning tot 5G, zijn ze IP68 waterdicht, bieden ze dual-sim met eSIM ondersteuning en is er een 10 megapixel front-camera.

Camera

Gelijkenissen vinden we ook terug aan de achterzijde van de telefoons. Hier bevindt zich bij alle twee een triple-camera. Er is een 64MP telelens (f/2.0) met optische beeldstabilisatie. We zien ook een 12 megapixel groothoeklens (f/2.2) en een 12MP lens met een diafragma van f/1.8 en optische beeldstabilisatie. Met de camera kan ook 3x hybride zoom gebruiken; dit is dus niet optisch, maar een combinatie van digitale en optische zoom. Er kan in 8K gefilmd worden met 30fs. 4K filmen kan in 30 en 60fps.

Verschillen

De Samsung Galaxy S21 verschijnt met een 6,2 inch AMOLED-scherm met Full-HD+ resolutie (2400 x 1080 pixels), een 120Hz verversingssnelheid en een pixeldichtheid van 421 ppi. Deze technische eigenschappen zien we ook terug bij de Galaxy S21+, alleen is daar de schermgrootte 6,7 inch en een lagere pixeldichtheid; 394 ppi. De accucapaciteit bedraagt 4000 mAh bij de Galaxy S21 en 4800 mAh bij de Galaxy S21+. De oplaadsnelheid komt te liggen op 25W, waar vele andere fabrikanten al bij 30W of zelfs 65W zitten met hun high-end toestellen.

De afmetingen van de toestellen zijn als volgt; de Galaxy S21 meet 151,7 x 71,2 x 7,9 millimeter en heeft een gewicht van 171 gram. Bij de S21+ zijn de afmetingen 161,4 x 75,6 x 7,8 millimeter en een gewicht van 202 gram. De vingerafdrukscanner zit bij beide smartphones in het scherm uiteraard.

Prijs en beschikbaarheid

Samsung brengt de Galaxy S21 uit in de kleuren Grey, White, Pink, Purple. De Galaxy S21+ verschijnt op de markt in de kleuren Silver, Black, Purple. De vanafprijzen in Europa zijn voor de S21 849 euro, voor de S21+ 1049 euro. Hiervoor krijg je de varianten met 128GB. Voor 50 euro meer krijg je 256GB aan opslagruimte tot je beschikking. Eerder werd duidelijk dat Samsung de nieuwe smartphones op 14 januari zou willen presenteren. Volgens geruchten komen de toestellen vanaf 29 januari in de winkels te liggen.

Van beide toestellen hebben we de specificaties vast op een rijtje gezet. Die kun je vinden via onderstaande buttons.

