Europese prijzen van nieuwe Galaxy S21-serie uitgelekt: goed en slecht nieuws

Opnieuw is er nieuws over de nieuwe Samsung Galaxy S21-serie. Samsung zal de toestellen vermoedelijk over een week of drie aankondigen. Nu komen we de Europese prijzen te weten van de drie toestellen.

Galaxy S21 prijzen uitgelekt

Er is goed en slecht nieuws te melden over de prijzen die zijn uitgelekt van de Galaxy S21-serie. De bekende Duitse bron Winfuture heeft zich uitgelaten over wat de drie modellen uit de Galaxy S21-serie zullen kosten. Het gaat hierbij om de prijzen voor de Europese markt, waarbij het vermoeden is dat deze in Nederland nagenoeg gelijk zullen zijn.

Zoals gezegd is er zowel goed als slecht nieuws te melden over de prijsstelling van de Galaxy S21-toestellen van Samsung. Samsung zal de ‘standaard’ Galaxy S21 en de Galaxy S21+ voorzien van een lagere prijs dan bij de S20-serie. Het slechte nieuws is dat de prijs van de Ultra wel hoger zal liggen dan die van de huidige Galaxy S20 Ultra.

De prijs van de Galaxy S21 zal beginnen bij 849 euro. Voor de Samsung Galaxy S21+ staat een bedrag van 1049 euro op het prijskaartje, terwijl de Ultra voor 1349 euro gaat kosten. Dit zijn de vanaf-prijzen met 128GB geheugen. Samsung kondigde eerder dit jaar de S20-serie aan met vanaf-prijzen van respectievelijk 999, 1099 en 1299 euro. De bron meldt verder dat je voor 50 euro meer, een versie krijgt met dubbel zoveel interne opslagruimte zal krijgen. Voor een flink bedrag van 1529 euro krijg je de Galaxy S21 Ultra met 512GB geheugen.

Alle details krijgen we vermoedelijk 14 januari te weten. In de tussentijd zal er ongetwijfeld nog meer informatie binnen komen rollen. DroidApp houd je op de hoogte.