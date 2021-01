Samsung geeft Galaxy S21-serie zendtijd in 30-seconden teaser

Samsung heeft een nieuwe video gepubliceerd waarin de nieuwe Samsung Galaxy S21-serie weer centraal staat. Nadat we eerder een teaser te zien kregen, zien we nu verschillende elementen van de smartphone.

Zendtijd voor Galaxy S21-serie

De nieuwe Samsung Galaxy S21-serie komt bijna dagelijks terug in het nieuws. Niet heel gek, want Samsung heeft nog altijd het meeste marktaandeel met haar smartphones. De nieuwe Galaxy S21-serie moet dit succes voortzetten dn deze week zal dan eindelijk de aankondiging plaatsvinden. Het doek zal op 14 januari van de serie afgehaald worden.

We hebben al veel gezien en gehoord over de nieuwe devices, en nu laat Samsung zelf weer van zich horen. Er is een nieuwe teaser gedeeld waarin duidelijk wordt gesproken over “You don’t want to miss this”. We zien de eerder uitgelekte camera-module terug, en ook de camera-app zelf komt aan bod. Het lijkt erop dat de camera-app de optie krijgt om sneller te schakelen naar een andere lens, al blijft dat voor nu nog onbevestigd.

De teaser waarin de smartphone naar voren komt kun je hieronder bekijken. Het neemt maar dertig seconden van je tijd in. Uiteraard zal DroidApp uitgebreid verslag doen van de nieuwe Galaxy S21-serie. De aankondiging is aanstaande donderdag om 16:00 uur Nederlandse tijd.



