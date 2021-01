Definitief: Samsung kondigt op 14 januari Galaxy S21-serie aan

Het hoge woord is er uit. Op 14 januari zullen we officieel kennismaken met de nieuwe high-end serie van Samsung, de Galaxy S21-serie.

Aankondiging Galaxy S21 op 14 januari

Het hing al een tijd in de lucht, maar nu heeft Samsung zelf eindelijk het nieuws bevestigd. Middels een nieuwe teaser laat Samsung zien dat we binnenkort al kennis kunnen maken met de nieuwe Galaxy S21-serie, welke zal bestaan uit drie verschillende toestellen. De persconferentie waarin de toestellen centraal staan, zal plaatsvinden op 14 januari 2021.



Uiteraard zal dit alleen online gebeuren, zoals we dit, vanwege het coronavirus, bij alle merken zien gebeuren. De drie toestellen waar het om gaat zijn natuurlijk de Samsung Galaxy S21, de Galaxy S21 Plus en de S21 Ultra. De toestellen zijn elk op hun beurt al vele malen opgedoken op het internet en daardoor weten we eigenlijk alles al van ze. Qua design zal vooral de vernieuwde camera-module opvallen. Daarbij zal de Galaxy S21 Ultra ondersteuning bieden voor de S Pen.

De details die we tot nu toe al weten hebben we voor je op een rijtje gezet op de toestelpagina’s. Deze kun je bereiken via onderstaande buttons.

