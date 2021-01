Foto’s verkooppakket Galaxy S21 geven duidelijkheid: geen oplader

De Samsung Galaxy S21-serie zal niet met een oplader geleverd worden. Dit is opmerkelijk, Samsung maakte eerder Apple belachelijk hierover. Foto’s van het verkooppakket laten zien dat Samsung nu hetzelfde van plan is.

Galaxy S21 zonder oplader

Samsung stond Apple langs de zijlijn uit te lachen om het feit dat de nieuwe iPhone geen lader meekreeg in de doos. Samsung zelf heeft nu ook de stap gezet om de nieuwe Galaxy S21-serie niet met een oplader te leveren. Dit nieuws wordt duidelijk nadat foto’s van ‘What’s in the box’ uit zijn gelekt door leaker Winfuture. Deze bron heeft al veel informatie onthuld over de S21, dus twijfelen we er niet aan dat ook dit juist is.

Als we afgaan op de informatie uit de foto, dan worden de S21, S21+ en Galaxy S21 Ultra niet meer met een oplader geleverd. Het enige dat nog meegeleverd wordt is een Quick Start Guide, USB-C datakabel en een pinnetje om het simkaartslot te openen. Het blokje, ofwel de adapter ontbreekt dus. Ook een headset zal niet bij aanschaf van de Galaxy S21 meegeleverd worden door de fabrikant.

Het is opvallend dat volgens de bron de kabel een C-to-C aansluiting heeft. Dit betekent dat de adapter die je moet gebruiken, ook van een USB-C poort voorzien moet zijn, en dat is ook nog een dingetje. We verwachten dat Samsung de adapter zelf nog los zal verkopen, maar daarover is nog geen enkele informatie. Overigens raden we je aan alleen van de(r)gelijke merken een oplader te gebruiken en niet via AliExpress een adapter aan te sluiten. Niet zelden zijn deze gevaarlijk met brand tot gevolg.

Alle details over de Galaxy S21-serie komen we op 14 januari te weten. DroidApp zal je hiervan uiteraard op de hoogte houden.

