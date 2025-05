Gemini breidt uit: van smartwatch tot auto en oordopjes

Google heeft nieuwe details gedeeld over de uitbreiding van AI-chatbot Gemini naar een breed scala aan apparaten. De uitrol is een volgende stap in het geleidelijke afscheid van Google Assistant. We zullen Gemini gaan terugzien op smartwatches, bij oordopjes van andere merken (zoals Samsung en Sony) en in auto’s.

Gemini naar meer apparaten

Google heeft vanavond The Android Show gehouden, een aankondigingsevent voor de start van Google I/O volgende week. Met de nieuwe aankondiging zien we een hoop nieuwe verbeteringen die klaarstaan voor Android. Denk bijvoorbeeld aan het nieuwe Material 3 Expressive design dat er aan zit te komen. Google heeft echter nog meer verbeteringen aangekondigd, en die gaan nu over Gemini.

Gemini op Wear OS

Gemini zal binnenkort beschikbaar zijn op Wear OS-apparaten. Vermoedelijk met de komst van het nieuwe Wear OS 6. De uitrol vindt in de komende maanden plaats. Gebruikers kunnen dan rechtstreeks via hun smartwatch met Gemini praten. Dankzij de onderliggende technologie, het grote taalmodel LLM, is het mogelijk om met natuurlijke taal te communiceren, zonder vaste commando’s te gebruiken.

Deze functionaliteit maakt Gemini bruikbaar in situaties waarin een smartphone minder praktisch is, zoals tijdens het koken of fietsen. De assistent kan verbonden worden met apps en ingezet worden voor taken zoals het instellen van herinneringen of het beantwoorden van vragen die je hebt na het ontvangen van een mailtje.



Android Auto en auto’s met Android

Ook in de auto krijgt Gemini een grotere rol. De uitrol start met Android Auto en wordt later uitgebreid naar voertuigen met Google Built-in, het geïntegreerde Android Automotive OS. Deze systemen ondersteunen al Google Assistent, maar worden nu voorbereid op de overstap naar Gemini. Eerder werd al duidelijk dat er afscheid genomen wordt van de Google Assistent.

Google belooft een natuurlijkere interactie met Gemini, met kortere, gesproken antwoorden die de bestuurder minder afleiden. Gebruikers kunnen berichten laten samenvatten, vertalen en verzenden via spraak, of zelfs opdrachten geven zoals het vinden van een laadstation op een specifieke route. Daarnaast zal Gemini integreren met populaire apps zoals Maps, Gmail, Drive en Spotify. Sommige functies vereisen een actieve internetverbinding, maar voertuigen met krachtige hardware en Google Built-in krijgen deels offline ondersteuning.

De auto-ervaring wordt verder verrijkt met Gemini Live, waarmee gebruikers een natuurlijk gesprek met de assistent kunnen voeren. Deze functie is niet gebonden aan één stem, zodat alle inzittenden mee kunnen praten.

Oordopjes

Tijdens The Android Show bevestigde Google dat Gemini later dit jaar ook beschikbaar komt op oordopjes van Sony en Samsung. Voorheen was de chatbot beperkt tot Pixel Buds, maar daar komt nu verandering in. Hoewel nog niet alle ondersteunde modellen bekend zijn, lijkt het erop dat de duurdere varianten als eerste aan de beurt zijn, waarbij we onder andere denken aan de Galaxy Buds 3 Pro.

Verder plant Google om Gemini beschikbaar te maken op Google TV-apparaten, Android XR-headsets en tablets. De eerste XR-headset met Gemini-functionaliteit wordt tegen het einde van het jaar verwacht. Deze XR-headset komt uit de fabriek van Samsung rollen.