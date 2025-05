Wear OS 6 gepresenteerd: nieuw design en kleurenthema’s

Een nieuwe versie van Wear OS is vanavond aangekondigd door Google. In Wear OS 6 kunnen gebruikers genieten van de nieuwe interface die we ook al zagen voor de smartphones. Maar er zijn meer nieuwe functies en verbeteringen gepresenteerd.

Wear OS 6

Wear OS 6 zal voorzien worden van het nieuwe Material 3 Expressive ontwerp, dat vanavond ook gepresenteerd werd voor smartphones en andere Android-toestellen. Dit heeft Google vanavond bekend gemaakt tijdens The Android Show. Dankzij deze verbeteringen, oogt de interface van je smartwatch nog strakker. Google meldt je het gevoel van diepte te geven tijdens het scrollen met nieuwe animaties. Ook het gebruik van het pinpad en het bedienen van de media gebeurt met Wear OS 6 met bewegingen en responsieve feedback. Tevens zijn er nieuwe overgangen en animaties die aangepast zijn aan het kleine scherm van je horloge.

Een andere nieuwe functie voor Wear OS 6 is de ondersteuning voor dynamische kleurthema’s. Dit kennen we al van smartphones, maar het vindt nu ook de weg naar smartwatches. Het thema dat je voor je wijzerplaat kiest, wordt vervolgens doorgevoerd in de gehele interface van de smartwatch, zodat het allemaal één geheel wordt. Google brengt verder nieuwe overzichtelijkere knoppen en snelle acties die passen bij het moment. Denk hierbij aan het starten van een workout of het sturen van een bericht naar je favoriete contact.

In de aankondiging maakte Google bekend dat het gewerkt heeft aan verbeterde prestaties en aan het optimaliseren van het batterijverbruik. Volgens Google is er met Wear OS 6 gewerkt aan een 10 procent langere batterijduur. Wear OS 6 verschijnt later dit jaar, en als eerst voor de Pixel-devices. Onderstaande video toont het nieuwe design, en ook de nieuwe interface voor de smartwatch.