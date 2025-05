Google publiceert foto’s van het nieuwe Android-design: dit is Material 3 Expressive

Android krijgt een aardige make-over. Dit bleek eerder al na berichtgeving in de afgelopen weken. Nu heeft Google vroegtijdig een hele pagina gepubliceerd met foto’s en details over het nieuwe Material Design 3 Expressive. Wat brengt de nieuwe designstijl van Android?

Material 3 Expressive

Google heeft een blogpost gepubliceerd vol nieuwe stijlen en wijzigingen die Android krijgt. De blogpost was duidelijk nog niet bedoeld voor vandaag, en is inmiddels weer offline gehaald. Maar zoals zoveel op het internet, laten zaken nou eenmaal hun sporen na. Nu kunnen we je het nodige delen over het nieuwe Material 3 Expressive ontwerp dat we terug gaan zien in Android. We schreven vanmorgen al over de vernieuwde Google Klok-app, die het nieuwe design krijgt. Daarbij verscheen groot nieuws van de week; met het nieuwe ontwerp van bijvoorbeeld de statusbalk.

Material 3 Expressive is het resultaat van drie jaar onderzoek naar hoe digitale interfaces meer emotionele impact kunnen hebben, zonder in te boeten op bruikbaarheid. Volgens Google is het de “meest onderzochte update van het Material Design-systeem ooit”, met bijdragen van meer dan 18.000 deelnemers wereldwijd. Het project vertrok vanuit een centrale vraag: waarom lijken zoveel apps op elkaar, en waarom voelen ze zo afstandelijk aan?

Waar eerdere keuzes in Material Design — zoals het bekende experiment met 41 tinten blauw — voornamelijk datagedreven waren, koos Google deze keer voor een integrale benadering waarin design, onderzoek en technologie samenwerkten. Het doel: ontwerpen die gebruikers niet alleen begrijpen, maar ook aanspreken.

De kern van Material 3 Expressive ligt volgens Google in het gebruik van kleur, vorm, grootte, beweging en insluiting. Deze elementen worden ingezet om de aandacht te sturen, belangrijke acties te benadrukken en verwante functies logisch te groeperen. Conceptontwerpen laten bijvoorbeeld een nieuwe, zwevende werkbalk zien: een pilvormig element onderaan het scherm dat niet de volledige breedte beslaat, waardoor de achtergrond subtiel zichtbaar blijft — een stijl die vergelijkbaar is met de recente interface van Google Chat.

In gebruikerstests werden belangrijke interface-elementen in expressieve ontwerpen tot vier keer sneller herkend dan in traditionele varianten. Dit gold niet alleen voor visuele herkenning, maar ook voor handelingen: deelnemers voerden acties meetbaar sneller uit, zoals het verzenden van een e-mail via een prominent geplaatste en opvallend gekleurde knop in een voorbeeldapplicatie.

Hoewel veel van de ontwerpen nog in conceptfase verkeren, wijst de vroege lek erop dat Google met Material 3 Expressive een duidelijk signaal afgeeft: design moet niet alleen functioneel zijn, maar ook aanspreken. De verwachting is dat we deze expressieve principes de komende tijd in steeds meer apps zullen terugzien. Vermoedelijk presenteert Google de nieuwe ontwerpen volgende week tijdens de Android Show.