Vooruitblik op Google I/O 2025: nieuwe functies voor Android, Material 3 Expressive en meer

We krijgen een steeds beter beeld over wat Google tijdens de aankomende editie van Google I/O 2025 laat zien aan het publiek. Onder andere komt er een nieuwe versie van het Material Design, maar er is meer.

Google I/O 2025: dit kunnen we verwachten

Tijdens Google I/O 2025 zet Google in op verfijning en uitbreiding van bestaande technologieën, met een sterke focus op gebruikerservaring, kunstmatige intelligentie en platformoptimalisatie. Nu de sessieagenda is gepubliceerd, krijgen we een helder beeld van de nieuwe mogelijkheden in het Google-ecosysteem. Onder andere op het gebied van Android, Android TV en Gemini kunen we het één en ander verwachten. Google I/O 2025 is op 20 en 21 mei.

Material 3 Expressive

Een van de opvallendste vernieuwingen is Material 3 Expressive, dat wordt neergezet als “de toekomst van Google’s UX-ontwerp”. Het framework introduceert emotionele ontwerppatronen en nieuwe richtlijnen die ontworpen zijn om gebruikerservaringen intuïtiever en visueel rijker te maken. Google biedt ontwerpbestanden en alfacode aan, zodat ontwikkelaars direct kunnen experimenteren.

Het huidige Material You

Android breidt zich uit: XR, tv en desktop

Google zet verder in op Android XR. De SDK gaat tijdens I/O over van developer preview naar bèta, met updates voor Jetpack Compose en nieuwe functies zoals handtracking en 3D-content via Jetpack SceneCore. De publieke lancering van Android XR staat gepland voor later dit jaar.

Daarnaast is Android 16 voor tv aangekondigd. Waardoor Android 15 TV wordt overgeslagen. Ontwikkelaars worden aangemoedigd zich voor te bereiden op deze update, met verbeteringen die het bouwen van geoptimaliseerde apps voor Google TV eenvoudiger maken. De Video Discovery API speelt hierbij een centrale rol.

Ook desktopgebruikers krijgen meer mogelijkheden: Google introduceert desktopvenstering voor Android, zodat gebruikers meerdere taken kunnen beheren. Stylus-ondersteuning via de Ink API wordt eveneens uitgebreid, met meer precisie en creatieve vrijheid als resultaat.

Gemini maakt zijn opmars in auto en browser

De AI-functies van Gemini worden naar nieuwe platformen gebracht. In auto’s zal Gemini geïntegreerd worden in Android Auto, Android Automotive OS en systemen met ingebouwde Google-functionaliteit. Denk aan gepersonaliseerd entertainment, geoptimaliseerde navigatie en nieuwe kwaliteitsstandaarden voor auto-apps.

In Chrome worden eveneens AI-mogelijkheden ingebouwd, waaronder tools voor het samenvatten, herschrijven en vertalen van content. Deze functies zijn beschikbaar als API’s die ook in extensies te gebruiken zijn. Gemini speelt hierin een hoofdrol, zowel op het apparaat als in de cloud.

Op het gebied van AI en privacy: Gemini Nano

Met Gemini Nano stelt Google ontwikkelaars in staat AI-functies lokaal op apparaten te draaien. Nieuwe API’s bieden ondersteuning voor tekstbewerking, samenvattingen en afbeeldingsbeschrijvingen, met behoud van gebruikersprivacy en offline gebruiksmogelijkheden.

Andere updates: toegankelijkheid, betalingen en smart home

Android 16 krijgt verbeterde toegankelijkheidsfuncties, waaronder updates voor Talkback en Live Captions. In het smart home-domein introduceert Google nieuwe Home API’s, terwijl Google Pay en Google Wallet uitbreidingen krijgen die conversie en veiligheid verbeteren.

Tot slot wordt ook het platform voor games vernieuwd, met een verbeterd gamerprofiel binnen Play Games Services en ondersteuning voor migratie van oudere versies.