Rechtszaak over Google’s machtspositie: moet Chrome afgestoten worden?

In de Verenigde Staten is een belangrijke rechtszaak van start gegaan tegen Google, waarin justitie eist dat het techbedrijf zijn internetbrowser Chrome afstaat. De maatregel is bedoeld om een einde te maken aan het machtsmisbruik van Google op de markt voor zoekmachines. Het proces is het vervolg op een uitspraak van augustus vorig jaar, waarin werd geoordeeld dat Google zijn dominante positie onrechtmatig heeft gebruikt.

Moet Chrome afgestoten worden?

Centraal in de zaak staat de manier waarop Google zijn zoekmachine tot de standaard maakte op zowel Apple- als Android-apparaten. Het bedrijf sloot miljardencontracten met onder andere Apple, zodat Google als standaardzoekmachine in de Safari-browser werd ingesteld. In ruil daarvoor deelde Google de opbrengsten uit zoekopdrachten met Apple. Volgens de rechter benadeelde dat onder meer Microsoft, dat met Bing een alternatief wilde bieden, maar nauwelijks kans kreeg om de markt te betreden.

Samsung en Microsoft

Ook op Android-telefoons is de invloed van Google groot. Fabrikanten moe(s)ten de zoekmachine van Google vooraf installeren als zij toegang wilden krijgen tot de Play Store. Dat is weer belangrijk voor gebruikers om apps te downloaden. Naast de zoekmachine zelf wordt daarbij ook de Chrome-browser verplicht meegeleverd. Dat gaf Google een sterke positie, ten koste van concurrenten als Samsung en Microsoft. Zij konden weliswaar alternatieve apps aanbieden, maar de ruimte daarvoor was in de praktijk zeer beperkt, zo is de mening van justitie.

Justitie stelt nu dat deze werkwijze de markt jarenlang heeft verstoord en dat een fundamentele ingreep nodig is om concurrentie weer mogelijk te maken. Niet alleen zouden de contracten met fabrikanten en leveranciers moeten worden ontbonden, ook de koppeling tussen Chrome en Android wordt als problematisch gezien. Door Chrome af te stoten, zou Google niet langer automatisch kunnen profiteren van de dominante positie die het via deze contracten heeft opgebouwd.

Android

Volgens de aanklagers is Chrome onlosmakelijk verbonden met het succes van Googles zoekmachine, en staat die relatie eerlijke concurrentie in de weg. Mocht deze maatregel niet voldoende effect hebben, dan houdt justitie zelfs de optie open om ook de Android-tak van Google af te splitsen.

Google verzet zich fel tegen de voorstellen. Het bedrijf stelt dat de ingrepen nadelig zijn voor consumenten en dat de integratie van zijn diensten juist zorgt voor betere prestaties. Daarnaast waarschuwt Google dat een scheiding van Chrome of Android technisch ingrijpend en mogelijk schadelijk zou zijn voor de werking van de producten.

De komende weken worden beide partijen gehoord. Naar verwachting volgt de uitspraak van de rechter later deze zomer.