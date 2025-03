Google Maps introduceert ondersteuning voor Live Updates in Android 16

Google Maps krijgt ondersteuning voor de Live Updates, welke geïntroduceerd zullen worden in Android 16. Het is nieuwe functionaliteit in de volgende Android-versie waarbij je direct nuttige informatie krijgt. We zagen een vergelijkbare functie al bij andere merken, waaronder ook bij Apple, dat spreekt over het Dynamic Island.

Live Updates met Google Maps

Google Maps heeft een update ontvangen die ondersteuning biedt voor Live Updates in Android 16. Deze functie, die voor het eerst werd aangekondigd met Android 16 Beta 2, wordt nu ondersteund in Google Maps versie 25.09.02 en hoger. Hiermee is het de eerste app die gebruikmaakt van deze nieuwe functionaliteit binnen Android 16.

Op een Pixel-apparaat met Android 16 Beta 2.1 kan Google Maps nu Live Updates gebruiken tijdens navigatie. De update wordt weergegeven in de vorm van een pilmelding bovenaan het scherm. Wanneer je op deze melding tikt, verschijnt er extra inhoud die enkele seconden bovenaan het scherm blijft staan, zelfs wanneer er met andere apps wordt gecommuniceerd. Je hoeft dus de geopende app niet te verlaten.

Gebruikers die Live Updates niet willen gebruiken, kunnen deze functionaliteit uitschakelen via het app-info scherm van Google Maps. We verwachten dat in de toekomst meer apps ondersteuning krijgen voor Live Updates van Android 16.