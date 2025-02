Android 16 Beta 2 brengt nieuwe functies en opties

Een nieuwe testversie van Android 16 is uitgebracht. Google heeft hier verschillende verbeteringen doorgevoerd, die de nieuwe Android-versie nog beter maken. Wat is er nieuw in Android 16 Beta 2?

Android 16 Beta 2

Android 16 Beta 2 is nu beschikbaar en introduceert enkele verbeteringen, vooral op het gebied van camera- en weergavefunctionaliteiten. Hoewel er voor de gemiddelde gebruiker nog weinig direct merkbare veranderingen zijn, bevat deze update enkele belangrijke verbeteringen die de Android-ervaring in de toekomst zullen beïnvloeden. Eerder werd Android 16 Beta 1 al uitgebracht.

Een fijne verbetering, waarover 9to5Google schrijft, is dat je nu een snelkoppeling kunt hangen aan dubbelklikken op de power-button. Je kunt kiezen uit de camera, of nieuw uit de Google Wallet. Waarmee je dus handig mobiel kunt betalen.

Camera- en media-updates

Een belangrijk aspect van Android 16 Beta 2 is de uitbreiding van cameramogelijkheden. Deze bètaversie voegt hybride automatische belichtingsmodi toe aan het Camera2-pakket, waardoor ontwikkelaars handmatige controle over ISO of belichtingstijd kunnen combineren met automatische aanpassingen van andere belichtingsinstellingen. Dit biedt meer flexibiliteit, vergelijkbaar met de handmatige camerafuncties van de Pixel 9 Pro.

Daarnaast biedt de nieuwe bèta fijnere aanpassingen van kleurtemperatuur en tint, wat vooral nuttig is voor videotoepassingen. Android 16 Beta 2 ondersteunt ook UltraHDR-afbeeldingen in het HEIC-formaat, vergelijkbaar met wat Apple gebruikt voor iPhone-foto’s. Bovendien worden extra parameters geïntroduceerd op basis van de ISO 21496-1-conceptnorm, wat standaardisatie in de sector bevordert en de ontwikkeling van camera-apps op verschillende apparaten vereenvoudigt.

Interface-aanpassingen en gebruikservaring

Naast cameraverbeteringen introduceert Android 16 Beta 2 enkele wijzigingen in de gebruikersinterface. Een belangrijke verandering is de verplichte ondersteuning voor edge-to-edge-weergave. Dit betekent dat apps die op Android 16 zijn gericht, geen zwarte balken onder de navigatieknoppen of statusbalk meer kunnen tonen en altijd op volledig scherm worden weergegeven. Google erkent dat dit mogelijk compatibiliteitsproblemen voor sommige apps met zich meebrengt, maar ontwikkelaars zullen hiermee rekening moeten houden bij toekomstige updates.

Verder wordt het eenvoudiger om live-achtergronden te maken en beheren. Live wallpapers die door gebruikers worden aangestuurd – oftewel achtergronden die niet door de fabrikant zijn geleverd – kunnen nu efficiënter worden ontworpen, wat de diversiteit en personalisatie van live wallpapers vergroot.

Beschikbaarheid

Android 16 Beta 2 is vanaf vandaag beschikbaar op Pixel-apparaten vanaf de Pixel 6 en nieuwer, evenals op de Pixel Tablet. Gebruikers die de bètaversie willen proberen, kunnen zich aanmelden via de Android-bètasite van Google.

Naast de bovengenoemde verbeteringen bevat Android 16 Beta 2 ook wijzigingen in app-machtigingen voor toegang tot gegevens van draagbare apparaten, betere ondersteuning voor tekstverwerking in niet-Latijnse talen zoals Arabisch en Telugu, en een nieuwe systeeminstelling waarmee gebruikers hun voorkeuren voor meeteenheden kunnen instellen. De stabiele release van Android 16 wordt later dit jaar verwacht.