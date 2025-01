‘Android 16 krijgt mogelijk nieuwe compacte notificatiebalk op vergrendelscherm’

Android 15 is nog niet eens op veel toestellen te vinden, of nieuwe berichten over Android 16 gaan al lekker rond. Google komt nu in het nieuws met een nieuw plan voor Android 16. Er wordt gewerkt aan een compacte notificatiebalk voor op het vergrendelscherm.

Compacte notificatiebalk in Android 16

Nieuwe berichten gaan er rond over Android 16. De Android-versie werd eerder al gepresenteerd, maar nog niet alle informatie is helder. Dit keer gaat het over het vergrendelscherm, waarbij Google denkt aan een nieuwe, compacte notificatiebalk voor op het vergrendelscherm. Het moet ervoor zorgen dat het beheren van meldingen gemakkelijker wordt gemaakt. Gebruikers krijgen de keuze tussen het tonen van een volledige lijst met meldingen of een compacte, samengevouwen weergave, met notificaties en cirkels.

De compacte notificatiebalk werd voor het eerst opgemerkt in een eerdere versie van Android 15 QPR2 Beta 3. In deze versie werden meldingen ingeklapt tot een klein element onder de klok. Door erop te tikken, kan het volledige notificatiepaneel worden geopend, zodat gebruikers de volledige inhoud van meldingen kunnen bekijken. Hoewel deze specifieke functie later werd verwijderd uit de Android 15-bèta, lijkt Google deze opnieuw in overweging te nemen voor Android 16.

Naast de compacte weergave introduceert Android 16 mogelijk twee aanvullende opties: “verberg geziene meldingen” en “verberg stille meldingen”. Met de eerste optie kunnen meldingen die al zijn bekeken automatisch worden verborgen op het vergrendelscherm. De tweede optie verwijdert stille meldingen, inclusief stille gesprekken, van het scherm.

Of de nieuwe notificatie-opties hun definitieve weg vinden naar Android 16, dat zal nog even afgewacht moeten worden.