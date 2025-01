Android 16 krijgt nieuwe volumeregelaars: zo zien ze eruit

Android 16 zal voorzien zijn van een nieuw ontwerp voor de volumeregelaar. Dit wordt duidelijk bij het verschijnen van nieuwe screenshots. Er wordt afgestapt van de pilvormige regelaars die met Android 15 werd geïntroduceerd.

Android 16 met nieuwe volumeregelaars

Google werkt aan een vernieuwd ontwerp voor de volumeregelaar en het volumepaneel in Android 16. Het nieuwe ontwerp wijkt af van de dikke, pilvormige schuifregelaars die werden geïntroduceerd in Android 15. In plaats daarvan kiest Google voor een minimalistisch design met dunnere, doorlopende schuifregelaars die voorzien zijn van handgrepen. Deze aanpassingen sluiten beter aan bij de Material Design 3-richtlijnen.

De vernieuwde volumeregelaar heeft een aantal subtiele maar doordachte wijzigingen ondergaan. Zo is het pictogram dat de actieve volumestroom weergeeft verplaatst van boven naar onder de schuifregelaar. Daarnaast zijn de drie stippen die toegang bieden tot het uitgebreide volumepaneel kleiner gemaakt. Hoewel de modusselector grotendeels gelijk blijft, worden andere modi nu weergegeven in aparte afgeronde rechthoeken.

Deze veranderingen bouwen voort op het herontwerp van het volumepaneel in Android 15. Toen introduceerde Google een inklapbaar volumepaneel met dikkere schuifregelaars, een mediakiezer en een verbeterde indeling. Het nieuwe ontwerp in Android 16 lijkt eenvoudiger en is mogelijk ontworpen om gebruikers beter in staat te stellen het exacte volumeniveau in te stellen.

Voorlopig bevindt het vernieuwde volumepaneel zich nog in een testfase. Het ontwerp is door ontwikkelaars geactiveerd in Android 16 Developer Preview 2. Google brengt Android 16 later dit jaar uit, dan zullen we ook meer te weten komen over het nieuwe Android 16.