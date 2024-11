Google: Android 16 komt eerder in 2025

Google heeft haar jaarlijkse schema voor het uitbrengen van een nieuwe Android-versie flink op de schop genomen. Het bedrijf maakte bekend dat Android 16 veel eerder dan verwacht zal gaan verschijnen. Daarmee breekt Google de traditie van het uitgeven van een nieuwe versie in het derde kwartaal.

Nog voor de zomer

Voortaan zal Google haar grote OS-update in het tweede kwartaal van het jaar uitgeven. Dat betekent dat Android 16 tussen april en eind juni zal verschijnen. Ook zal een kleinere versie 16.1 gepland worden voor het einde van 2025 in het laatste kwartaal. Eerder deze week werd bekend dat Android 16 de naam Baklava mee zal gaan krijgen, ook dat is een trendbreuk met de voorgaande alfabetische naamgeving. Eigenlijk had de naam namelijk met de letter W moeten beginnen.

Android 16 zal in elk geval een flink aantal verbeteringen gaan brengen naar het platform en ook zullen er de nodige nieuwe functies verschijnen. Zo werkt Google aan een nieuwe manier van notificaties in Android 16. Binnenkort start Google al met het openen van het beta programma en het vrijgeven van een developer preview voor de aanstaande “major” update.