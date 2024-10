Google maakt het fabrikanten makkelijker om 7 jaar updates te bieden

Google maakt het voor fabrikanten van Android-toestellen gemakkelijker om zeven jaar lang updates uit te rollen. Nu is het nog een mengelmoes aan fabrikanten die elk een eigen updatebeleid er op nahouden. Misschien gaat deze stap daar verandering en ook verbetering in brengen.

7 jaar updates voor meer Android-toestellen?

Android-apparaten hebben door de jaren heen vaak te maken gehad met beperkte software-ondersteuning, wat voor veel gebruikers een frustratie was. Gelukkig lijkt er nu verandering in te komen, vooral dankzij nieuwe initiatieven van Google. Het technologiebedrijf heeft stappen ondernomen om de levensduur van Android-updates te verlengen, waardoor gebruikers tot wel zeven jaar updates kunnen verwachten voor hun apparaten.

Google zette een belangrijke stap in de sector door de introductie van zeven jaar updates voor zijn Pixel 8-serie, een belofte die werd voortgezet met de lancering van de Pixel 9-modellen eerder dit jaar. Samsung volgde dit voorbeeld voor enkele van zijn Galaxy-apparaten. Toch blijft deze lange termijn ondersteuning buiten deze twee merken nog schaars, al wordt verwacht dat dit in de toekomst kan veranderen.

De nieuwe Pixel in onze Pixel 9 Pro review

Eén van de redenen voor de beperkte updateperiode bij Android-apparaten ligt bij de chipsets die in de toestellen worden gebruikt. Chipfabrikanten ondersteunen hun chips vaak maar een paar jaar, wat de software-ondersteuning van de apparaten beperkt. Google heeft hierop ingespeeld door het programma “Longevity GRF” te introduceren. Dit programma maakt het voor Android-fabrikanten gemakkelijker om lange termijn ondersteuning te bieden zonder dat er telkens nieuwe software-updates van leveranciers nodig zijn. Onlangs kwam OnePlus met de Nord 4. Een mid-end smartphone die al zes jaar updates krijgt.

Het GRF-programma (Google Requirements Freeze) bevroor eerder al de vereisten voor Android-updates, waardoor toestellen drie jaar lang updates konden ontvangen zonder dat de software van leveranciers hoefde te worden aangepast. Met de vernieuwde versie, “Longevity GRF”, kunnen fabrikanten nu tot zeven jaar Android-updates blijven uitrollen zonder grote veranderingen in de leverancierssoftware. De Linux-kernel, die essentieel is voor de veiligheid, moet echter wel minstens elke drie jaar worden bijgewerkt.

Hoewel dit programma langere ondersteuning mogelijk maakt, kan het ook betekenen dat bepaalde nieuwe functies niet op alle apparaten beschikbaar zijn. De eerste chipset die ondersteund wordt binnen het “Longevity GRF”-programma is de nieuwe Snapdragon 8 Elite van Qualcomm. Hoewel Google en zijn partners hier nog geen openbare aankondiging over hebben gedaan, markeert dit een veelbelovende stap in de richting van een langere levensduur voor Android-apparaten. Wat dit concreet in de praktijk gaat betekenen bij merken is nog wel de vraag. Het is niet gezegd dat nu ieder Android-toestel standaard zeven jaar updates krijgt.