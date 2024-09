Circle to Search lijkt naar meer smartphones te komen

Circle to Search is een handige functionaliteit welke zijn debuut maakte op de Galaxy S24-modellen. Na Samsung volgde Google met de functie op de Pixel-modellen. Nu lijkt het erop dat de functie ook voor andere smartphones beschikbaar zal komen.

Circle to Search voor meer toestellen

Meer toestellen krijgen de ondersteuning voor het handige Circle to Search. Met deze functie kun je in een handomdraai een zoekopdracht eruit gooien bij Google. Je houdt de homebalk even ingedrukt waarna het scherm oplicht en je vervolgens een cirkel kunt tekenen. Je zoekt dan naar datgene wat je op je scherm ziet. Dit werkt zowel in de camera-app, in de browser, in je favoriete Netflix-serie en op alle andere plekken.

Verschillende andere fabrikanten zouden nu gezegd hebben dat ze werken aan ondersteuning voor Circle to Search. De hier onbekende fabrikant Tecno zou aan de Tecno Phantom V Fold 2 werken, en deze voorzien van Circle to Search. Er gaat ook een bericht rond dat Xiaomi haar volgende smartphone, de Xiaomi 14T, uitrust met Circle to Search.

Onbekend is of meer smartphones worden voorzien van deze handige toevoeging.