Xiaomi presenteert nieuwe 14T-serie op 26 september: specs uitgelekt

Op 26 september zal de Chinese fabrikant Xiaomi haar nieuwe smartphones laten zien. In een teaser laat het bedrijf weten dat het komt met de Xiaomi 14T-serie. Vermoedelijk bestaat deze reeks uit twee toestellen; de 14T en de 14T Pro.

Xiaomi 14T aankondiging op 26 september

Over een week is de aankondiging van de Xiaomi 14T-serie. De fabrikant laat dit weten in een teaser die het bedrijf zelf deelt. Als we afgaan op de tekst in de afbeelding, dan kunnen we weer de nodige verbeteringen verwachten voor de camera. Xiaomi heeft het over ‘Master light, capture night’, en doelt daarmee op de camera van de 14T-serie. Voor de Xiaomi 14T-modellen zal Xiaomi wederom samenwerken met Leica, zo getuige de foto.

Xiaomi geeft nog meer details. De Xiaomi 14T Pro biedt ondersteuning voor 120W snelladen en 50W draadloos laden. Hiermee zit je batterij nog sneller vol. Verder biedt Xiaomi de gebruikers verschillende titan-kleuren, al is het niet helemaal duidelijk of Xiaomi bij de 14T-serie ook kiest voor een titanium behuizing. Verwacht wordt dat er verschillende AI-functies aan boord zijn, samen met Circle to Search en een 144Hz display.

Meer details worden duidelijk bij het zien van onderstaande foto, waarin het nodige over de Xiaomi 14T en Xiaomi 14T Pro wordt gedeeld.