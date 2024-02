Xiaomi 14 en Xiaomi 14 Ultra aangekondigd: alles voor de camera

Aan de dag voorafgaand aan het Mobile World Congress, heeft Xiaomi haar twee nieuwe smartphones aangekondigd voor de Europese markt. Het zijn de Xiaomi 14 en Xiaomi 14 Ultra. Beide toestellen worden uitgebracht in Nederland.

Xiaomi 14-serie officieel

Voor de officiële start van het Mobile World Congress, heeft Xiaomi alvast twee high-end smartphones aangekondigd. De Xiaomi 14 en de Xiaomi 14 Ultra werden eerder voor China al gepresenteerd, nu weten we dat de twee devices ook in Europa uitgebracht zullen worden. Tevens verschijnen ze op de Nederlandse markt. Xiaomi brengt de 14 Pro niet uit in Europa en houdt het dus bij deze twee modellen. Beide toestellen komen met HyperOS, de nieuwe skin van Xiaomi.

Met deze aankondiging benadrukken Xiaomi en Leica nogmaals hun samenwerking. Dat zien we dan ook in de uitvoering van deze twee producten. Kenmerkend is vooral de grote ronde cameramodule van de 14 Ultra, waarin de nodige innovatie en technieken verborgen zitten.

Xiaomi 14 Ultra

We beginnen gelijk met het paradepaardje van de fabrikant; de Xiaomi 14 Ultra. De behuizing van het toestel is vervaardigd uit vegan leather en heeft een aluminium frame. Middels Xiaomi Shield Glass moet ook het scherm beschermd zijn tegen krassen en andere zaken die je niet wilt hebben op het scherm.

De Xiaomi 14 Ultra biedt een 6,73 inch AMOLED-scherm met een resolutie van 3200 x 1440 pixels en een pixeldichtheid van 552ppi. Daarbij biedt het een variabele verversingssnelheid van 1-120Hz. Er is een snelle Snapdragon 8 Gen 3 chipset, 16GB RAM en 512GB opslagruimte. De 5000 mAh batterij kun je met 90W bekabeld of 80W draadloos laden. Er zijn stereo-speakers, WiFi 7 ondersteuning en Bluetooth 5.4.

De focus van het toestel ligt natuurlijk op de camera. Hiervoor is de telefoon voorzien van vier 50 megapixel lenzen. Dit betreft een een 23mm 1-inch hoofdlens, met een variabel diafragma van f/1.63-f/4. Verder is er een 12mm groothoek (f/1.8), een 75mm telefotolens (f/1.8) en een 120mm f/2.5 periscooplens. De hoofdlens en de telelenzen bieden optische beeldstabilisatie. Dankzij het variabele diafragma kun je nog mooiere foto’s maken in omgevingen met wisselende lichtomstandigheden. De videocamera geeft je de mogelijkheid om te filmen in 8K.

Je kunt de Xiaomi 14 Ultra ook als Photography Kit aanschaffen. Deze geeft je een extra grip en case, waarbij je ook een fysieke sluitertoets hebt voor het maken van een foto. Tevens kun je nauwkeuriger inzoomen en zijn er andere extra knoppen. Handig is dat ook een 1500 mAh batterij aanwezig is, waardoor je deze ook als extra powerbank kunt gebruiken.

Xiaomi 14

Naast de Xiaomi 14 Ultra is ook de Xiaomi 14 aangekondigd. Hiermee wil Xiaomi een compact toestel aanbieden met prima high-end specificaties. Daarmee is het een regelrechte concurrent voor de Samsung Galaxy S24. Er is een 6,36 inch AMOLED-scherm, dat een resolutie van 2670 x 1200 pixels en een variabele verversingssnelheid biedt. Ook hier zien we de nieuwe Snapdragon 8 Gen 3 processor, samen met 12GB RAM en 256/512GB opslagruimte. Er is een 4610 mAh batterij met 90W bekabeld en 50W draadloos laden.

Voor het maken van foto’s biedt de Xiaomi 14 drie lenzen. Dit is een 50MP hoofdcamera (f/1.6), een 50MP telefotolens (f/2.0) en een groothoeklens van 50 megapixel (f/2.2). Ook met dit toestel kun je aan de slag met optische beeldstabilisatie en 8K video-opname.

In de lente moet een optie beschikbaar komen, waarmee gebruikers hun foto’s direct vanuit de Xiaomi galerij-app kunnen back-uppen naar Google Foto’s. Tevens zijn er verschillende AI-functies. Realtime transcriptie, is hiervan een voorbeeld.

Verkrijgbaarheid

De twee smartphones krijgen vier jaar Android OS-updates en vijf jaar beveiligingsupdates. Voor de Xiaomi 14 betaal je 990,90 euro, de Ultra gaat 1499,90 euro kosten. De Photography Kit kost los 199,90 euro.

