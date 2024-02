‘Xiaomi 14 Ultra gaat 1499 euro kosten’

Xiaomi komt later deze maand met de aankondiging van de Xiaomi 14 Ultra. We hebben al meerdere berichten gehoord over de smartphone. Nu gaat het over de prijs.

Prijs van 14 Ultra

Aan de dag voorafgaand aan het Mobile World Congress zal Xiaomi haar nieuwe 14-serie aankondigen voor de Europese markt. Naar verluidt gaat het om twee modellen, en zullen we de voor China aangekondigde Xiaomi 14 Pro hier niet gaan zien. Wel krijgen we de Xiaomi 14 en 14 Ultra te zien, die uitgebracht zullen worden in Europa.

De eerder uitgelekte foto’s

Volgens een Franse bron krijgt de Xiaomi 14 Ultra een prijskaartje van 1499 euro. Een flinke prijs, maar waarvoor je dan wel de variant met 16GB RAM en 512GB opslagruimte krijgt. Andere geheugenconfiguraties zouden niet uitgebracht worden. Ditzelfde geldt ook voor de Xiaomi 14. Die zou uitgebracht worden met 12GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte.

Op 25 februari zullen we alle details te weten komen.