Xiaomi 12T en 12T Pro krijgen Android 14 update

Xiaomi heeft eerder voor de 13 en 13 Pro de update al uitgerold naar Android 14. Nu staat de update ook klaar voor de high-end modellen van eind 2022. De Xiaomi 12T en Xiaomi 12T Pro krijgen de nieuwe update aangeboden.

Xiaomi 12T krijgt Android 14

De update naar Android 14 staat klaar voor nog eens twee toestellen. Johan laat aan DroidApp weten dat Xiaomi is gestart met het verspreiden van de update naar Android 14 voor de Xiaomi 12T Pro. Daarbij is de nieuwe versie ook beschikbaar voor de Xiaomi 12T. Beide smartphones krijgen daarbij ook de nieuwe versie van HyperOS, dit is de opvolger van MIUI en is de nieuwe skin van het merk. Dit samen met beveiligingsupdate januari 2024.

HyperOS en Android 14 brengen samen een reeks nieuwe functies. Onder andere krijg je nu meer instellingen voor het vergrendelscherm. Xiaomi geeft je verder verschillende andere opties, zoals vernieuwde meldingen voor bijvoorbeeld een gekoppeld Bluetooth-apparaat. Het doet denken aan hoe Apple dit aanpakt met het Dynamic Island. Dankzij Android 14 is de privacy en beveiliging verder verbeterd, en zien we verschillende andere verbeteringen die vooral onderhuids zitten. De update wordt vanaf nu uitgerold. Als je deze kunt downloaden, krijg je een seintje op je toestel.

