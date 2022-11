Xiaomi 12T Pro review: vlaggenschip voelt niet altijd als high-end

Xiaomi gaat inmiddels toch al weer een aantal jaar mee in de Nederlandse markt. Nu zijn we aangekomen bij de Xiaomi 12T en de 12T Pro die begin oktober aan werden gekondigd. Hoe zijn de bevindingen? Je leest het in de Xiaomi 12T Pro review.

Xiaomi 12T Pro in test

DroidApp was begin oktober in München voor de aankondiging van de nieuwe Xiaomi 12T-serie, bestaande uit het reguliere model en de Pro-versie. In onze Xiaomi 12T preview gaven we je al een mooie preview van de twee nieuwe toestellen, en nu is het tijd om dieper in te gaan op de Xiaomi 12T Pro. Hoe bevalt het toestel in de praktijk?

Verkooppakket

Xiaomi levert de 12T Pro in een uitgebreid pakket. Dit betekent dat alles wat je nodig hebt, aanwezig is. Naast het toestel vinden we in de rechthoekige doos namelijk ook de snelle 120W oplader met USB-C datakabel en een siliconen hoesje voor de bescherming van de telefoon. En dat is maar goed ook, want de telefoon is erg glad. Verder vinden we wat papierwerk en natuurlijk de simnaald.

Design en interface

Het design van de Xiaomi 12T Pro is vrij neutraal, zoals een doorsnee smartphone. Is dat erg? Nee hoor, zeker niet, maar verwacht geen spannende designkeuzes bij dit toestel. Voorop zit het 6,67 inch 120Hz AMOLED-scherm dat een resolutie aanbiedt van 2712 x 1220 pixels. De front-camera zit in de punch-hole verwerkt. We zien verder aan de rechterkant de volumetoets en de power-button. Daar valt wel gelijk wat over te melden, want bij het indrukken voelen deze erg goedkoop aan.

Nog even terugkomend op het beeldscherm. Dit scherm is, zoals je van een high-end smartphone mag verwachten, goed af te lezen op een zonnige dag. De minimale helderheid is ook naar wens. Het is een mooi scherm met rijke kleuren. De verversingssnelheid van het scherm komt uit op 120Hz, al kun je dit, als je dit wenst, terugschroeven naar minder. Opvallend is dat het toestel geen IP-certificering heeft voor waterdichtheid.

Achterop valt direct de cameramodule op, want verder is er aan de achterzijde niet zoveel te beleven. Een flinke cameramodule voor de 200 megapixel lens met daaronder de twee andere lenzen waar we later in de review op terugkomen. De achterkant lijkt van metaal, maar is gewoon plastic en is heel erg glad. Een hoesje is echt onmisbaar.

Interface

Net als bij de andere toestellen van Xiaomi zien we de eigen MIUI-skin over de Android-interface liggen. Dit is een vrij uitgesproken stijl die in verschillende opzichten anders is dan die van de concurrenten. Je haat het, of je houdt ervan. Het is persoonlijk niet mijn meest favoriete skin, maar er is goed mee te werken. Wel vallen een aantal dingen op. Zoals bij het uitschuiven van de notificaties. Hier worden allemaal verschillende lettertypes door elkaar gebruikt. We hebben Xiaomi gevraagd of dit een bug is, maar we hebben hierover nog geen uitsluitsel ontvangen. Het lijkt ons niet een logische stijlkeuze in ieder geval.

De telefoon heeft de mogelijkheid om het Always On Display in te schakelen. Hiermee ben je direct op de hoogte van notificaties en informatie. Verder geeft Xiaomi je ook bij de 12T Pro de mogelijkheid om de achtergronden voor het vergrendelscherm af te wisselen. Hierbij kun je zelf je thema’s kiezen. Een andere handige toevoeging die we tegenkomen zijn de schermranden. Hiermee kunnen de randen, of een gedeelte van het scherm, oplichten wanneer er een nieuwe notificatie binnenkomt. Je kunt er ook voor kiezen om het hele scherm te laten oplichten zonder speciale effecten.

Communicatie: bellen, internetten en netwerken

De Xiaomi 12T Pro kan prima gebruikt worden voor het bellen, want hierop is niks aan te merken. Voor het bellen en sms’en maak je gebruik van de standaard apps van Google zelf. Deze werken helemaal zoals je mag verwachten. Voor het typen van je berichten heb je de standaard Gboard applicatie waar je natuurlijk ook weer verschillende talen kunt selecteren.

Voor het internetten is de Chrome-browser standaard geïnstalleerd. Tevens kun je aan de slag met de Mi Browser van Xiaomi zelf, want die is eveneens op de Xiaomi 12T Pro te vinden. Er is ondersteuning voor WiFi, 5G en verder vinden we Bluetooth, NFC en GPS locatiebepaling terug op de smartphone.

Multimedia: muziek en film

Met een 6,67 inch scherm en Harman-Kardon stereo-speakers moet het wel goed zitten met de multimedia. Dat hebben we natuurlijk voor je getest voor de Xiaomi 12T Pro review. Allereerst het beeldscherm, dat leent zich prima voor het gebruik van streamingdiensten, het bekijken van video’s of andere beelden. De maximale helderheid is genoeg op zonnige dagen, de minimale helderheid is prettig om nog even een filmpje in bed te kijken.

Xiaomi geeft je trouwens nog aardig wat mogelijkheden om de kleurinstellingen van het beeldscherm aan te passen naar eigen wens. Hiermee is het mogelijk om te kiezen uit verschillende standen, of om zelf de kleurtemperatuur met het palet helemaal aan te passen naar eigen wens. Hiermee kun je daadwerkelijk alle kanten op.

De speakers van de telefoon zitten aan de boven- en onderkant van de telefoon. Hierdoor dek je ze al snel af met je handen, als je het toestel in landscape-modus houdt. De geluidskwaliteit is best aardig, maar we hebben zeker beter gehoord bij high-end modellen. Zo zit de geluidskwaliteit met regelmaat wat tegen het schelle aan en missen de speakers soms wat warmte. Het valt op dat het volume ook echt heel laag kan zodat je het minimaal hoort, wat soms best prettig kan zijn.

Camera: foto en video

Bij het zien van de cameramodule van de Xiaomi 12T Pro, wordt al de suggestie gewekt dat we veel kunnen verwachten op het gebied van foto’s. Dit alleen al dankzij de aanwezigheid van een 200 megapixel camera. Echter weten we dat het aantal megapixels lang niet altijd wat zegt over de fotokwaliteit zelf.

We beginnen met de camera-app. Deze werkt prettig en laat zich bedienen zoals je mag verwachten. Het maken van een foto is dan ook snel gebeurd. Je kunt schakelen tussen verschillende standen en bijvoorbeeld aan de slag met de vlog-modus, de nachtmodus of juist handmatig de instellingen aanpassen met de professionele modus.

Wij testen de camera’s van smartphones voornamelijk met foto’s die we in de automatische modus schieten. Dit is immers de stand die door de meeste gebruikers gebruikt zal worden. Hoe is de fotokwaliteit van de Xiaomi 12T Pro? Duidelijk is dat de Xiaomi direct scherpe foto’s aflevert, waarbij goed gespeeld wordt met de scherptediepte. Bij beweging heeft de telefoon wat meer moeite om een echt scherpe foto te schieten, dat zien we bijvoorbeeld heel duidelijk met de cavia die erg bewogen is.

Over het algemeen zijn de foto’s meer dan prima met goede kleuren. Toch wil het vooral op zonovergoten dagen gebeuren dat de telefoon doorslaat in de verzadiging, met extreme kleuren. De zoom-modus is een leuke toevoeging, maar we hebben meermaals opgemerkt dat deze niet altijd even scherpe foto’s aflevert. De groothoeklens levert helaas niet altijd foto’s die over de hele linie scherp zijn. Op een bewolkte dag zien we een grijze zweem over de foto’s hangen. In de avonduren valt op dat de telefoon het prima doet en er mooie foto’s uit komen rollen. Wel worden lichtbronnen extremer in beeld gelegd en zorgen deze niet zelden voor een duidelijk aanwezige flare.

Je kunt de foto’s die we met de Xiaomi hebben gemaakt, bekijken in het digitale fotoalbum.

Selfies en videocamera

Voor de selfies is de telefoon voorzien van een 20 megapixel front-camera. Foto’s zien er netjes uit. Voor de video’s heeft de telefoon een videocamera waarmee je ook in 8K kunt filmen. Verder behoren 1080p en 4K tot de mogelijkheden. Niet alle resoluties ondersteunen alle lenzen, wat betekent dat je bijvoorbeeld in 4K of 1080p 60fps niet de groothoeklens kunt gebruiken. Een gemiste kans. Wel zien we mooie videobeelden waarbij ook de stabilisatie goed zijn best doet.

Overige mogelijkheden

De vingerafdrukscanner van de telefoon bevindt zich in het scherm. Je kunt meerdere vingers toevoegen. De werking van de vingerafdrukscanner is uitstekend. Een lichte aanraking is voldoende om het toestel te ontgrendelen.

Bloatware

In dit onderdeel van de Xiaomi 12T Pro review willen we nog een punt aanstippen. Dat gaat over de bloatware op dit toestel. Want is nogal het vermelden waard. We zien zelden zoveel bloatware terug op de telefoon. Dit zijn voorgeïnstalleerde applicaties die standaard meegeleverd worden op de Xiaomi-telefoon. Even in het achterhoofd houden dat je achthonderd euro betaalt voor een high-end smartphone, en nog platgegooid wordt met verkapte reclame, want dat is het eigenlijk.

We vinden de Agoda app voor hotelovernachtingen, net als apps voor Amazon, Prime en andere opties, tal van verschillende games en vele (soms dubbele) Xiaomi-apps. Het is niet nodig om dit mee te leveren. Je kunt de meeste toepassingen verwijderen, maar het was beter geweest als Xiaomi direct al de mogelijkheid bood om al deze apps niet direct te installeren.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

De smartphone van Xiaomi wordt aangedreven door de Snapdragon 8+ Gen 1 chipset van Qualcomm. De Xiaomi 12T Pro voert taken razendsnel uit, zoals je mag verwachten van een high-end vlaggenschip. Samen met deze processor is er 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte beschikbaar. Het geheugen kun je niet uitbreiden met een geheugenkaart, zoals we dat overigens nog zelden zien in dit segment.

Accuduur

Een lange adem wat betreft de accuduur is altijd wel erg prettig. Xiaomi heeft de telefoon voorzien van een 5000 mAh batterij. Veel capaciteit betekent echter niet altijd een goede batterijduur. Hoe zit dat bij de Xiaomi 12T Pro? De smartphone levert een doorsnee gebruiksduur op en met aardig wat gebruik red je het einde van de dag met een schermtijd van vier uur. Gebruik je de smartphone minder vaak, dan haal je nog wel wat langer dan een dag.

Een positieve eigenschap van de Xiaomi 12T Pro is het razendsnelle opladen. De 120W lader, die overigens gewoon meegeleverd wordt, zorgt ervoor dat het toestel in zo’n 20 minuten weer volledig opgeladen is. Een erg fijne eigenschap aan het toestel!

Updatebeleid

Bij de aankondiging van de Xiaomi 12T en de Xiaomi 12T Pro was Xiaomi gelijk duidelijk over het updatebeleid voor deze twee smartphones. Xiaomi garandeert je drie jaar aan Android-updates en vier jaar beveiligingsupdates. Het is niet bekend per hoeveel tijd deze uitgerold worden. Aangezien de telefoon met Android 12 op de markt gebracht wordt, kun je de update naar Android 13, Android 14 en Android 15 verwachten op je Xiaomi. Een voldoende updatebeleid; alleen Samsung doet er nog een jaartje extra bij aan Android-updates en beveiligingsupdates.

Beoordeling

Sinds begin oktober hebben we de Xiaomi 12T Pro uitgebreid getest en alle mogelijkheden van het toestel kunnen ontdekken. Hoe dat ons is bevallen? Prima. De telefoon doet wat het moet doen. De accuduur is netjes en in no-time zit de accu weer op volle capaciteit. Het toestel heeft een mooi, helder scherm dat ook voldoende gedimd kan worden. De camera doet het vrij aardig, maar heeft toch nog wel wat verbeterpunten, zo wordt duidelijk in onze Xiaomi 12T Pro review. Daarnaast betaal je zo’n 800 euro voor een toestel dat nog vol bloatware staat. Deze kan je vaak wel verwijderen, maar het is van de zotte dat het toestel gelijk al zo volgepropt wordt.

De MIUI skin is een andere eigenschap waar je misschien even aan moet wennen. Het is een nogal eigen laag over Android die in verschillende opzichten anders werkt dan andere skins van fabrikanten. Het updatebeleid van de Xiaomi 12T Pro is voldoende. Echter is de concurrentie in dit segment hoog. Denk aan verschillende alternatieven die rond deze prijs aangeboden worden, zoals de Motorola Edge 30 Ultra (review) en de natuurlijk de Google Pixel 7 (lees ook de Google Pixel 7 Pro review).

Naar ons betreft is de Xiaomi 12T Pro een prima smartphone maar steekt het niet ergens met kop en schouders bovenuit. In dat opzicht is het jammer dat Xiaomi niet nog meer aandacht aan de (200 megapixel) camera heeft geschonken.

Je kunt de Xiaomi 12T Pro kopen bij Mobiel, Coolblue, Bol.com, MediaMarkt, Amazon, Belsimpel en KPN.

Xiaomi 12T Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 766,00 euro

Xiaomi 12T Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 547,00 euro