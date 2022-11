De 5 beste sim-only aanbiedingen van november 2022: de beste deals

DroidApp heeft een nieuw overzicht voor je klaargezet met daarin de beste sim-only aanbiedingen van november. Want met december in het vooruitzicht is het wel zo prettig om op deze maandelijkse kosten te besparen. Waar moet je op letten en wat zijn écht goede keuzes?

Sim-only aanbiedingen november

We zetten iedere maand op een rijtje welke aanbiedingen voor een nieuw sim-only abonnement er zijn. In november stunten ook weer meerdere providers met leuke aanbiedingen voor korting op hun bundels. Bij sommige providers zien we zelfs al het begin van black friday aanbiedingen. DroidApp zet in dit artikel, onafhankelijk, voor je op een rijtje waar je de beste deals kunt scoren en wat je erover moet weten.

Simpel

Als er één provider is waar je doorgaans mooie aanbiedingen kunt scoren, dan is dat wel bij Simpel. De provider stunt nu met nieuwe aanbiedingen, waarmee je weer leuk kunt besparen. Je krijgt maandelijks nog meer data, bovenop je bundel. Daardoor krijg je bijvoorbeeld de bundel van 6GB voor 7,50 euro per maand, en heb je 12GB voor een tientje per maand. Bij Simpel bel en internet je via het T-Mobile netwerk.

Bestel bij Simpel

Simyo

Maak je liever gebruik van het KPN-netwerk, dan zijn de aanbiedingen van Simyo het overwegen waard. De bundel met 10GB internet en 200 minuten/sms kost je slechts 10,00 euro per maand. Nog interessanter wordt het als je thuis internet van KPN hebt of Telfort thuis, dan krijg je dubbel zoveel data, waardoor je voor dat bedrag 20GB aan internet krijgt.

Bestel bij Simyo

KPN

Interessant is bij KPN dat je extra korting krijgt als je thuis KPN hebt. Je krijgt dan een gratis pluspakket voor je televisie-abonnement, 5,00 euro entertainmentkorting en tot 7,50 euro korting op je mobiele abonnement. Als iemand op hetzelfde adres ook KPN heeft, kun je profiteren van handige voordelen. Zo kan iemand met een Unlimited-abonnement een onbeperkt aantal data, 50GB bundel met iemand anders op hetzelfde adres delen. Dit kan automatisch en gaat niet van zijn of haar eigen internetabonnement af. Dat heeft als voordeel dat, als je genoeg hebt aan 50GB, je zelf geen internetbundel bij je abonnement hoeft af te sluiten!

Bestel bij KPN

50+ Mobiel

Misschien een minder bekende provider, maar wel eentje met goede aanbiedingen deze maand. Dankzij de Black Friday aanbiedingen van 50+ Mobiel kun je profiteren van drie maanden lang 50 procent korting op je abonnementskosten. Daarnaast krijg je iedere maand, gedurende je contract, dubbel zoveel data. Bij 50+ Mobiel maak je gebruik van het netwerk van Vodafone. Met de tijdelijke aanbiedingen die nu lopen kun je leuk profiteren van kortingen. De bundel met 3000MB en 150 minuten kost je bijvoorbeeld slechts 7,00 euro per maand, waarvan de eerste drie maanden voor 3,50 euro. Een mooie aanbieding, die wel alleen geldt bij tweejarige contracten. Ter geruststelling heeft 50+ Mobiel nog wat aantal zekerheden, zodat je bijvoorbeeld geen onverwachte kosten buiten je bundel kunt maken.

Gratis Galaxy A13

We kwamen nog een andere tip voor je tegen. Je krijgt gratis een Samsung Galaxy A13 in combinatie met een gunstig geprijsd sim-only abonnement van Budget Mobiel. Heb je energie van Budget, dan krijg je ook nog 2,50 euro extra korting per maand. De Samsung Galaxy A13 is een prima toestel voor degenen met weinig eisen aan een nieuw toestel. Je hebt de combi al met een Budget sim-only abonnement met 7GB internet en onbeperkt bellen voor 15,00 euro per maand. De actie loopt nog eventjes, dus hier kun je beter niet te lang mee wachten.

Bestel bij Mobiel

Andere aanbiedingen

Ben je benieuwd naar de prijzen en abonnementen van andere providers? Die hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

Samsung Galaxy A13 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 159,00 euro

Je kunt ook onze handige sim-only vergelijker gebruiken. Het kan eventjes duren totdat deze helemaal geladen is. Hiermee kun je precies zien welk abonnement het beste bij je past met minuten en databundel.