De 5 beste apps van oktober 2022 (+ het belangrijkste nieuws)

We laten de maand oktober achter ons, maar niet voordat we hierop hebben teruggeblikt. Wat was het belangrijkste nieuws en wat zijn de beste apps van oktober?

Android in oktober

Iedere maand blikken we terug op de afgelopen maand. In de afgelopen vier weken was er weer het nodige aan nieuws te melden. Over Android, over toestellen maar deze maand vooral over onszelf. DroidApp 3.0 hebben we gelanceerd, met een compleet nieuw ontwerp voor onze website.

Verder was er begin deze maand de aankondiging van Google. De Pixel 7, 7 Pro en 6a komen officieel naar Nederland. Toch was het geen vlekkeloze start voor de Pixel 7-serie. Bij veel gebruikers doken problemen op zoals een leegloop van de accu bij hoge schermhelderheid en problemen met mobiel betalen. Begin deze maand was DroidApp aanwezig in München voor de release van de Xiaomi 12T-serie, net als andere slimme producten. Motorola presenteerde de nieuwe Motorola Razr 2022 voor Nederland, net als de Moto G72.

Samsung begon met de uitrol van Android 13 voor de Galaxy S22-serie. Verder bracht Google een update uit voor de Berichten-app die een nieuw logo kreeg. Een nieuw logo staat ook klaar voor enkele andere apps van Google. Samsung en Google maken het mogelijk dat Samsung SmartThings overweg kan met Google Home. Vivo heeft de activiteiten in Nederland na drie maanden al weer gestaakt. Definitief weten we nu wel dat USB-C de standaard wordt voor oplaadkabels.

Nieuws was er ook over WhatsApp, zij hadden eind oktober te maken met een urenlange storing. Een nieuwe functie die uitgerold werd door de dienst is Oproeplink, die nu voor iedereen beschikbaar is. Daarnaast kun je nu ook zelf je Online-status verbergen in de berichten-app. Netflix gaat er definitief werk van maken dat gebruikers die hun account delen moeten betalen. Hiervoor wil het bedrijf gaan werken met verificatiecodes. Verder komt een goedkoper abonnement met reclame naar Europa. Eerder in oktober waren we in de ban van de Buienradar app, die voorspelde ineens 35 graden.

Vergeten en specials

Specials

Reviews

Apps

We hebben in oktober verschillende applicaties besproken. We hebben hieronder een selectie voor je met de beste apps van de afgelopen maand. Omdat ze een update hebben ontvangen, nieuw zijn uitgebracht of het vermelden waard zijn.

Bitwarden

Vergeet je steeds wat nou je wachtwoord was, of moet je wéér een sterk wachtwoord verzinnen? Het zijn dingen die je uit kunt besteden aan Bitwarden. Op DroidApp hebben we de Bitwarden app besproken en hiermee kun je alle wachtwoorden opslaan op een veilige manier. Je kunt er snel mee inloggen op meerdere apparaten en sterke wachtwoorden genereren. Je hoeft niet al je wachtwoorden handmatig in te voeren, je kunt ze bijvoorbeeld importeren uit Google Chrome.

Mastodon

Een platform dat in de afgelopen week flink aan populariteit heeft gewonnen is Mastodon. Het platform wordt gezien als een alternatief voor Twitter. In ons artikel bekijken we uitgebreid wat de mogelijkheden zijn en wat je over Mastodon moet weten. De aanloop voor het gebruik van Mastodon nam afgelopen week toe door de overname van Twitter door Elon Musk. Hij heeft bepaalde plannen met het sociale netwerk die niet door alle gebruikers gewaardeerd worden. Je kunt DroidApp op Mastodon volgen!

Baby Tracker

We schreven ook over de app Baby Tracker. Deze applicatie laat je alles bijhouden over je baby. Denk aan de voedingen tijdens de kraamweek, de luiers, medicatie en natuurlijk gegevens zoals het gewicht en de lengte. Alle informatie wordt verzameld in statistieken en grafieken. De mogelijkheden zijn erg uitgebreid en je hebt ook de mogelijkheid om de Baby Tracker te delen met je partner.

Google Home

Begin oktober is de Google Home app in een nieuw jasje gestoken. Met de nieuwe versie van de applicatie heeft een mediaspeler voor verbonden apparaten geïntegreerd. Daarnaast heb je een vernieuwde interface waarmee je snel toegang hebt tot je slimme camera van bijvoorbeeld Nest. De nieuwe versie van de Google Home app bevat ook Spaces. Hiermee kun je bepaalde groepen slimme apparaten bundelen in groepen, zodat je hier snel toegang toe hebt. Denk aan de huiskamer, waarmee je specifieke verlichting kunt bundelen in een groep met bijvoorbeeld je slimme thermostaat en je camera.

Google Chrome

Voor Google Chrome heeft Google een reeks verbeteringen aangekondigd. Onder andere nieuwe functies voor tablets. Zo sluit je binnenkort niet snel meer per ongeluk een tabblad, is er een nieuwe weergave voor tabbladen en kun je makkelijker de desktop-versie van een site opvragen. Een andere verbetering heeft betrekking op multitasken, waarbij je gemakkelijk foto’s, linkjes of tekst van de browser naar een andere in het split-screen kunt verplaatsen door dit te slepen. Een andere verbetering, die ook voor smartphones is, is dat je sneller kunt inloggen met je wachtwoord in Chrome.

Bonustip: DroidApp App

Met onze DroidApp App blijf je van al het Android-nieuws op de hoogte. Niet alleen vind je er het belangrijkste nieuws rondom smartphones, providers, apps en Android, er is meer. Al onze uitgebreide reviews raadpleeg je snel op deze manier op je tablet of smartphone, en ook heb je toegang tot onze handige toestel-database, inclusief de actuele prijzen.