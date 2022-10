Xiaomi lanceert slimme producten; stofzuigers, Redmi Pad en meer

Xiaomi heeft vandaag in München niet alleen uitgepakt met de Xiaomi 12T-serie. We zien ook andere nieuwe producten, zoals de Redmi Pad en de Smart Band 7 Pro. Maar er is meer.

Xiaomi in München

Vandaag staat in München vooral de Xiaomi 12T-serie centraal. Echter is dat niet het enige dat vandaag aangekondigd is door de Chinese fabrikant. Het merk onthult meer producten. Die zetten we mooi voor je op een rijtje, zodat je helemaal op de hoogte bent.

Xiaomi Robot Vacuum X10+

Allereerst de Xiaomi Robot Vacuum X10+. Dit is een nieuwe robotstofzuiger van het merk. Dankzij het intelligente basisstation kan afval dat opgevangen wordt in de stofbak, geleegd worden in de afvalbak van het oplaadstation. Maar hier houden de mogelijkheden niet op. Het kan dweilpads reinigen, de dweildoek vochtig houden en zelfs het waterreservoir bijvullen. Doordat het apparaat zelfdrogend is, worden vervelende geurtjes voorkomen.

Wanneer een tapijt gedetecteerd wordt, wordt de dweil automatisch opgetild, een functie die niet iedere robotstofzuiger heeft. De Xiaomi Robot Vacuum X10+ heeft een zuigkracht van 4000 Pa3 kan met de dubbel draaiende dweilpads ook hardnekkige vlekken verwijderen, en is ook nog eens slim in het rijden. Zo is het apparaat uitgerust met een dual-line laser en een RGB-camera om objecten te vermijden, zonder dat dit ten koste gaat van het schoonmaken. Xiaomi brengt de Xiaomi Robot Vacuum X10+ uit voor 899 euro.

Xiaomi Truclean W10 Wet Dry

Een ander nieuw product is de Xiaomi Truclean W10 Wet Dry. Dit is een nat-droog stofzuiger die kan stofzuigen, dweilen en schrobben. Middels een slim basisstation kan het apparaat zichzelf reinigen, het water bijvullen en automatisch drogen. De steelstofzuiger heeft een prijs die start bij 599 euro.

Xiaomi TV Q2-serie

Xiaomi heeft al een tijd eigen tv-modellen. Die line-up wordt uitgebreid met de Q2-serie, waarvan de prijs start bij 599 euro. Je kunt kiezen uit drie groottes; 50, 55 (699 euro) en 65 inch (899 euro). Je krijgt hiervoor een Google TV-systeem ingebouwd en kunt hiermee dus alle kanten op. De 4K Ultra HD-televisies zijn verkrijgbaar in drie formaten, bieden Dolby Vision en Dolby Atmos. Tevens kan de helderheid aangepast worden op basis van het omgevingslicht.

Xiaomi Smart Band 7 Pro

Een nieuwe smartwatch is ook aangekondigd door het bedrijf; de Xiaomi Smart Band 7 Pro. Dit model kost 99 euro en biedt een 1,64 inch rechthoekig AMOLED-scherm. Er zijn 110 verschillende sportmodi waarmee je aan de slag kunt gaan, zodat je alles uit je activiteiten haalt. Tevens is het GNSS systeem ingebouwd, wat zorgt voor een snelle locatiebepaling en het nauwkeuriger volgen van routes. De batterijduur bedraagt maximaal 12 dagen en hij is 5ATM waterdicht. De smartwatch biedt 150 verschillende wijzerplaten.

Redmi Pad

In de Redmi-branding maken we vandaag kennis met de Xiaomi Redmi Pad. Dit apparaat is een tablet van 279 euro. Er is een 10,61 inch 90Hz beeldscherm aanwezig, welke een resolutie aanbiedt van 1200 x 2000 pixels. Er is een MediaTek Helio G99 chipset, samen met een 8000 mAh batterij met 18W snelladen. Voor het maken van foto’s is er een 8 megapixel hoofdcamera en 8 megapixel groothoeklens aanwezig op de tablet.

Redmi Buds 4 en Redmi Buds 4 Pro

In de Redmi-lijn zijn ook twee nieuwe headsets getoond aan het publiek. Dit zijn de Redmi Buds 4 en de Redmi Buds 4 Pro. Deze zijn bedoeld voor degenen die veel of graag onderweg zijn, en een goede geluidskwaliteit willen combineren met een korte oplaadtijd en lange batterijduur. In combinatie met de case gaan de batterijen respectievelijk 30 en 36 uur mee. Met vijf minuten laden kun je 6 en 9 uur weer muziek luisteren. De Redmi Buds 4 heeft dubbele microfoonruisonderdrukking, de Redmi Buds 4 Pro biedt ruisonderdrukking met drie microfoons, inclusief AI-algoritmen imn de menselijke stem te onderscheiden van het omgevingsgeluid.