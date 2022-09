Xiaomi 12T en 12T Pro duiken weer op: foto’s in Lunar Silver

De eerste informatie over de Xiaomi 12T en 12T Pro kwam van de week binnen. Nu krijgen we het volgende nieuws te zien; nieuwe foto’s van de toestellen.

Xiaomi 12T in beeld

Dankzij de collega’s van Winfuture komen we meer te weten over de Xiaomi 12T en 12T Pro. Beide toestellen worden op korte termijn verwacht en we krijgen er ook een beeld bij. De twee telefoons zijn te zien in de kleur Lunar Silver. Het ontwerp komt erg overeen tussen de twee modellen, net als de bekende specs tot nu toe. Vorige week zagen we de andere kleuren al.

Xiaomi voorziet de 12T en de 12T Pro van een plat AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie en een 6,67 inch schermgrootte, beiden met 120Hz verversingssnelheid. Bij het ‘standaard’ model is er een MediaTek Dimensity 8100 chipset, bij het Pro-model een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 processor.

Zowel de Xiaomi 12T als de Xiaomi 12T Pro komen met een 5000 mAh batterij op de markt en dat met 120W snelladen. De 12T Pro wordt verder verwacht met een 200 megapixel camera, waar het standaard model een 108 megapixel camera meekrijgt. We hopen binnenkort meer informatie te kunnen krijgen over de Xiaomi’s.