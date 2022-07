Xiaomi 12 Lite aangekondigd: 108MP camera en 120Hz AMOLED-scherm

Xiaomi heeft het nieuwe toestel uit de Xiaomi 12-serie aangekondigd. We maken kennis met de Xiaomi 12 Lite, die nu ook voor buiten China is aangekondigd. Key-features zijn de 108 megapixel camera en het 120Hz AMOLED-scherm.

Xiaomi 12 Lite gepresenteerd

De Xiaomi 12S-serie werd onlangs aangekondigd, maar voorlopig ziet het er niet naar uit dat deze ook buiten China op de markt gebracht wordt. In de tussentijd wordt de huidige 12-serie ook nog uitgebreid met toestellen, zo zien we bij Xiaomi in de vorm van de Xiaomi 12 Lite. De smartphone krijgt van Xiaomi een Snapdragon 778G-chipset mee, een processor die we eerder tegenkwamen bij de Samsung Galaxy A52 in hetzelfde segment.

Xiaomi levert de Xiaomi 12 Lite met een 108 megapixel hoofdcamera, een 8 megapixel groothoeklens en een macrolens van 2 megapixel. De 4300 mAh batterij van het toestel wordt opgeladen met een kracht van 67W. Hiermee moet het opladen 41 minuten in beslag nemen voor een volle accu. Het scherm is een 6,55 inch AMOLED-paneel met een verversingssnelheid van 120Hz. Er is ondersteuning voor Dolby Vision en HDR10+.

De Xiaomi 12 Lite komt met 6/8GB aan werkgeheugen en 128/256GB opslagruimte. Er is ondersteuning voor het 5G-netwerk en de prijs begint bij 469 euro, zo wordt duidelijk uit informatie voor de Duitse markt. Het toestel zou internationaal uitgebracht worden, maar het is onduidelijk of Nederland en België hier ook onder vallen.