Xiaomi Smart Band 7 aangekondigd voor Nederland: gaat 59,99 euro kosten

De nieuwe activity-tracker van Xiaomi komt officieel naar Nederland. De fabrikant heeft de Xiaomi Smart Band 7 aangekondigd voor ons land. Het nieuwe horloge krijgt een prijs van zes tientjes en heeft verschillende extra’s te bieden.

Xiaomi Smart Band 7 naar Nederland

Xiaomi brengt de Smart Band 7 uit in Nederland. De komst van het horloge hing al langer in de lucht, en nu heeft de fabrikant het definitief bevestigd. Het is een nuttige activity-tracker voor degenen die graag in beweging zijn. Er is een 1,62 inch AMOLED-scherm, dat volgens de fabrikant 25 procent beter is af te lezen dan bij zijn voorganger. Er is keuze uit 110 sportmodi en deze ingesteld worden als doel, om zo een streven te hebben. Daarbij biedt de Smart Band 7 de opties als trainingsbelasting, herstelduur en trainingseffect om zo nog meer uit je training te halen.

Middels de nieuwe VO2 inspanningsanalyse kun je tijdens het trainen zien hoeveel je zuurstof je maximaal kunt gebruiken. Het bijhouden van je slaap, hartslag en SpO2 behoort eveneens tot de mogelijkheden. De Xiaomi Smart Band 7, die dus niet Mi Band 7 of Band 7 heet hier, krijgt verder meer dan 100 wijzerplaten en keuze uit kleurrijke banden. Volgens Xiaomi moet de accu van het horloge het 14 dagen uithouden in standby-modus.

Xiaomi brengt de Smart Band 7 vanaf vandaag uit in Nederland voor 59,99 euro. Echter is er niets bekend gemaakt over wanneer het horloge daadwerkelijk verkrijgbaar is. Als we hierover meer informatie hebben, zullen we dit artikel bijwerken.