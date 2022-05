Xiaomi Mi Band 7 aangekondigd: scherpe prijs en groter scherm

Xiaomi heeft haar nieuwe fitnesstracker aangekondigd in de populaire Mi Band-serie. De Xiaomi Mi Band 7 is wederom voorzien van een interessante prijs en heeft een aantal voordelen ten opzichte van zijn voorganger(s).

Xiaomi Mi Band 7

Xiaomi heeft een nieuwe fitnesstracker gepresenteerd; de Xiaomi Mi Band 7. Dit deed het bedrijf in thuisland China, waar het horloge ook als eerst te koop zal zijn. De fijnste verbetering is het grotere always-on-display dat altijd getoond kan worden. Hiervoor kun je nu kiezen uit 100 wijzerplaten die allen weinig energie moeten verbruiken en vaak ook gepersonaliseerd kunnen worden. Groter is dus het scherm. Dit is nu namelijk een 1,62 inch AMOLED-scherm, terwijl dat bij het vorige model, de Mi Band 6, een 1,56 inch paneel was.

Met de Xiaomi Mi Band 7 kun je 120 sportmodi gebruiken, zodat je het horloge kunt gebruiken voor bij elke sport. Ook zwemmen is geen probleem, gezien het horloge tot 50 meter diepte waterdicht is. Je prestaties zie je aan het eind van je work-out terug op het scherm, maar kun je ook in de app terugzien.

De fitnesstracker heeft nog altijd eenzelfde ontwerp als zijn voorgangers; de langwerpige tracker zelf en een siliconen band in verschillende kleuren; blauw, zwart, wit, roze, groen en oranje. Er is een SPO2-meter voor het meten van je bloedzuurstof. Wanneer de waarde onder een bepaald percentage daalt, word je hiervan op de hoogte gebracht middels een trilling. Verder zien we een 180 mAh accu, wat 55 mAh meer is dan voorheen. De accuduur is volgens Xiaomi maximaal 15 dagen, of 9 dagen bij intensief gebruik.

Voor nu is het horloge alleen aangekondigd voor China. De kans is zeker aanwezig dat de Mi Band 7 in Europa uitgebracht wordt, alleen is hierover nu nog niets bekend. Het horloge kost in China omgerekend 35,00 euro, exclusief belastingen en toeslagen.