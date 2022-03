Xiaomi Mi Band 7 geruchten: groter scherm, always-on display en meer

Wanneer je geen dure, uitgebreide smartwatch nodig hebt, kan bij Xiaomi goed terecht. Nu gaan er berichten over de nieuwe Xiaomi Mi Band 7. Deze zal voorzien zijn van nieuwe functies en mogelijkheden.

Xiaomi Mi Band 7

Een van de betere fitnesstrackers voor een lage prijs, is de Mi Band van Xiaomi. De huidige Mi Band 6 zal een opvolger krijgen in de zin van de Mi Band 7. De eerste geruchten over het nieuwe horloge komen nu binnendruppelen, waardoor we alvast wat informatie erover kunnen delen met je.

De zevende generatie zal volgens de nieuwste berichten wel een andere naam krijgen. Waar eerder al de naam ‘Mi’ verdween bij smartphones, zal die ook bij de fitnesstracker verdwijnen. Volgens de geruchten krijgt het model de naam Xiaomi Smart Band 7. Het apparaatje krijgt een resolutie van 490 x 192 pixels en er is ondersteuning voor het Always On display. De huidige ‘6’ is door de fabrikant voorzien van een resolutie van 486 x 152 pixels. Het is de verwachting dat de verschillen met het huidige model niet heel groot zullen zijn.

De Xiaomi Smart Band 7 zou als eerst voorzien zijn van GPS-ondersteuning. Tot nu toe moest je bij de voorgaande modellen voor de locatiedata het apparaat verbinden met je telefoon. Het zou zomaar kunnen zijn dat het horloge hiermee wel een stukje duurder kan worden. Een ander bericht over het horloge spreekt over een slimme wekker, die samenkijkt met je slaappatroon. Met Smart Alarm kan het horloge ervoor kiezen je te wekken in een lichte fase, tot maximaal 30 minuten voor de ingestelde wektijd. Dit kan resulteren in een kortere slaap, maar wel dat je beter je bed uit komt. Er zou ook een nieuwe energiebesparende modus aanwezig zijn, waarmee je nog langer met de volgeladen accu kunt doen. Verder gaan er berichten dat het apparaat met NFC uitgerust wordt. Dat was bij het vorige model ook zo, maar die kwam niet naar de Europese landen.