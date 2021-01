Xiaomi Mi Band 5 review: goedkope fitness-tracker is opnieuw een verbetering

Xiaomi heeft enige tijd geleden de Xiaomi Mi Band 5 uitgebracht, de opvolger van de fitness-tracker die de naam Mi Band 4 bij zich droeg. Opnieuw erg interessant geprijsd, en uitgebreid met verschillende verbeteringen. DroidApp test de Mi Band 5 in deze review.

Xiaomi Mi Band 5 review

Vorig jaar verscheen onze Xiaomi Mi Band 4 review en inmiddels is hier de opvolger. In de afgelopen maanden hebben we de fitness-tracker uitgebreid getest en dus is het tijd om onze mening te geven over dit horloge. Want los van dat dit een fitness-tracker is, wordt natuurlijk ook gewoon de tijd en datum op het scherm getoond. Voor een paar tientjes heb je de Mi Band 5 in huis.

Het ontwerp en de bediening is vrijwel gelijk aan die van de voorganger. Dit betekent dat je een siliconen band hebt waaruit je het apparaat zelf desgewenst uit kunt drukken. Dat is overigens niet meer nodig voor het opladen, gelukkig! Daar komen we later in de Mi Band 5 review op terug.

Eerst even wat details op een rijtje. Er is een 1,1 inch beeldscherm met een resolutie van 294 x 126 pixels. Het horloge heeft een gewicht van 23 gram, een hartslagmeter, een 125 mAh batterij en kan elf verschillende activiteiten bijhouden. Verder zien we stressbewaking, ademhalingsoefeningen en meer. Voor de vrouwelijke gebruiker is er daarnaast nog een handige functie aanwezig. Met de Xiaomi Mi Band 5 kun je de menstruatiekalender gebruiken voor het bijhouden en helpen herinneren van de menstruatiecyclus en ovulatiefasen.

Scherm en ontwerp

We zien onwijs veel overeenkomsten met de Mi Band 4, de voorganger van dit model. Wel heeft Xiaomi de wijzerplaten verbeterd. Er is meer keuze uit verschillende wijzerplaten en ook kun je in sommige gevallen de getoonde details personaliseren. Zie je bijvoorbeeld liever hoeveel calorieën er al verbrand zijn, of liever de afstand die je hebt afgelegd, of de hartslag, het weer, de grafieken of juist de volgende wektijd. Ook kun je instellen dat je direct op het scherm ziet wanneer je volgende agenda-afspraak gepland staat.

Mijn idee is dat het scherm net wat minder krasgevoelig is dan die van de Mi Band 4. Bij dat model zaten in de eerste anderhalve week al een reeks krassen op het display. Bij de Mi Band 5 kan ik na enkele maanden gebruik nog geen krasje bekennen.

Door zijn lichtgewicht zit het horloge goed om de pols. Daarbij geeft de siliconen band je veel mogelijkheden om het horloge strakker of losser te dragen, er zitten namelijk lekker veel gaatjes in de band.

Bediening

De Xiaomi Mi Band 5 laat zich prettig bedienen. Onder het scherm zit een aanraaktoets die je kunt gebruiken om een stap terug te gaan. Door met je pols te bewegen of door het scherm een tik te geven, licht het display op. Door te vegen over het scherm, ga je door de verschillende opties. Bij de instellingen kun je ook nog de volgorde van deze instellingen aanpassen. Je kunt de notificaties bekijken die op je smartphone zijn binnengekomen, of natuurlijk een work-out starten.

Over de bediening gesproken. Je dient de Mi Band 5 te koppelen met je smartphone. Hiervoor gebruik je een Bluetooth-verbinding en download je de Mi Fit app uit de Google Play Store (of Apple App Store, dat kan ook). Handig is dat als je niet alle notificaties ook op je horloge wilt ontvangen, je zelf kiest van welke apps de notificaties op de Mi Band verschijnen. Wis je een notificatie van je smartwatch, dan wordt deze niet direct ook van je smartphone verwijderd. Dat vind ik persoonlijk erg prettig. Door het kleine scherm is het bij bijvoorbeeld een lang WhatsApp-bericht wel aardig wat scrollen. Reageren op meldingen en nieuwe berichten is op geen enkele manier mogelijk. Daarbij is het jammer dat emoji’s in tekstberichten niet getoond worden.

Workouts

Het bijhouden van activiteiten, dat is natuurlijk een belangrijke eigenschap van de fitness-tracker. Ten opzichte van de Mi Band 4 heeft Xiaomi hier zeker stappen gezet. Waar je bij de voorganger nog uit zes activiteiten kon kiezen, is dat bij de Mi Band 5, elf stuks. Naast het wandelen, hardlopen, fietsen de loopband en zwemmen, zijn nu enkele waardevolle activiteiten bijgekomen. Denk aan binnen fietsen op de hometrainer, yoga, roeimachine en touwtjespringen.

Bijvoorbeeld bij het lopen en fietsen wordt iedere kilometer een trilling gegeven, zodat je weet hoe het ermee voor staat, zonder dat je op het horloge hoeft te kijken. Verder zie je tijdens een workout precies hoeveel tijd je er al mee bezig bent, en wat de afgelegde afstand is. Bij de Mi Band 5 merken we op dat wanneer je een fiets-workout bent begonnen, en je stilstaat bij een verkeerslicht, de workout automatisch wordt gepauzeerd. Fiets je daarna verder, dan hervat hij automatisch de training. Dit gaat bijna altijd goed, soms voelen we na een tijdje pas dat hij weer hervat, waardoor je soms een stuk van je route mist.

De Xiaomi Mi Band 5 is niet voorzien van ingebouwde locatiebepaling. Hiervoor gebruikt het horloge de GPS van je telefoon die verbonden is. Ik moet zeggen dat de Mi Band 5 het zoals het lijkt allemaal prima bijhoudt. Wel wijkt de hoeveelheid calorieën af met de waardes die apparaten in de sportschool aangeven. Of de calorieteller heel nauwkeurig is, durf ik niet te bevestigen, het geeft in ieder geval een indicatie.

Ik blijf het jammer vinden dat, net als bij de Mi Band 4, je handmatig een workout moet starten. De Mi Band 5 begint niet automatisch met het herkennen van een beweging. Dit betekent dat wanneer je aan je fietsrondje begint, en je even later bedenkt dat je vergeten bent de tracking aan te zetten, je eigenlijk ‘voor niets’ al die afstand hebt afgelegd.

Slaap

De slaap kan wel automatisch gemonitord worden, hoewel ik dit slechts een paar keer heb gebruikt. Ik slaap simpelweg niet graag met een horloge om. In de applicatie van de Mi Band vind je de volgende ochtend een indicatie van hoe je heb geslapen. Was het een lichte slaap? Wanneer was je in een diepe slaap? Hoe lang heb je geslapen. Dat soort informatie vind je allemaal terug in een overzicht met verschillende grafieken en details.

Mi Fit app

Over de route gesproken; na je workout worden de prestaties mooi bijgehouden in de Mi Fit app. De werking verschilt hierbij niet met die van de Mi Band 4. Het koppelen gaat snel en wijst zich vanzelf. Van je workout krijg je uitgebreide statistieken, details en grafieken. Vanuit de applicatie kun je overigens ook een workout starten, al is dit minder uitgebreid dan vanaf je horloge. Via de applicatie kun je ook vrienden uitnodigen en hun activiteiten zien.

Overige mogelijkheden

De Xiaomi Mi Band 5 heeft nog een aantal opties en mogelijkheden meegekregen waarmee je je gezondheid kunt bijhouden. Allereerst is er dus de hartslagmeter die je desgewenst altijd actief kunt laten staan. Eventueel kun je er ook voor kiezen dat deze alleen begint met meten als je dat zelf aangeeft.

Stressbewaker

Daarnaast is er een stressbewaker, die het stressniveau in je lichaam meet. Deze meting kan even duren, maar de keren dat ik hem startte, kwam hij overeen met mijn gevoel. Moet wel zeggen, als je al gestrest bent, sta je er mogelijk ook niet bij stil om op de Mi Band nog even een stressmeting te doen :). Toch vind ik het een interessante, nuttige toevoeging. Tevens is er een functie genaamd ‘Ademhaling’ waarmee je middels een lichte vibratie en aanduidingen op het scherm ademhalingsoefeningen kunt doen. Dit kan voor net wat meer rust in je hoofd zorgen en kan met een minuut (of een eigen gekozen tijd) al gedaan zijn.

PAI

PAI is ook een nieuwe functie. Deze afkorting staat voor ‘Personal Activity Indicator’. Middels deze functie wordt gekeken hoe je er op dat moment voorstaat. Je ziet in het scherm een score, gebaseerd op verschillende onderdelen. Denk aan je activiteit, hartslag en actieve inspanning die je levert. Daarnaast wordt er rekening gehouden met nog een aantal onderdelen, en zie je je PAI score. Via de Mi Band 5 kun je ook de scores van de afgelopen dagen terugzien.

Andere functies die de Mi Band 5 aan boord heeft zijn het instellen van een wekker, kalenderherinneringen, een timer, een optie om je telefoon terug te vinden en een niet storen-functie. Ook kun je de muziekspeler gemakkelijk bedienen vanaf het horloge en kun je instellen dat je een melding krijgt als je te lang zit.

Accuduur

Met een accucapaciteit van 125 mAh is de batterij 10 mAh kleiner dan die van de Mi Band 4. Volgens Xiaomi moet de Mi Band 5 het op één acculading 14 dagen uithouden, dat is 6 dagen minder dan de belofte bij de Mi Band 4. Ikzelf heb niet continue het meten van de hartslag aanstaan, maar met zo nu en dan een workout kom je redelijk dicht in de buurt van de 14 dagen. Met normaal gebruik kom ik uit op zo’n 10 tot 12 dagen accuduur, afhankelijk van hoeveel keer je bijvoorbeeld een workout start.

Het opladen is een enorme verbetering ten opzichte van het voorgaande model. Je hoeft niet meer langer het horloge zelf uit de band te halen om hem op te laden. Voortaan kun je de magnetische lader gewoon op het apparaat ‘klikken’ waarna je hem op kunt laden. Een oplaadblokje moet je zelf gebruiken, die wordt niet meegeleverd. De laadkabel is overigens wel erg aan de korte kant, en omdat dit één geheel is, kun je niet zelf een langere kabel gebruiken.

Beoordeling

Duidelijk is dat Xiaomi bij de Mi Band 5 heeft vastgehouden aan de krachtige features van haar voorganger. Concreet betekent dit dat je een uitgebreide fitness-tracker krijgt voor een hele vriendelijke, nette prijs. Je krijgt de notificaties door van je smartphone, ook bij binnenkomende oproepen en daarnaast heb je uitgebreide mogelijkheden voor het tracken van je gezondheid en je activiteiten.

Ik vind het nog wel echt jammer dat het nog altijd zo is dat een activiteit automatisch herkend kan worden. Nu moet je bijvoorbeeld voor iedere fietstocht handmatig de workout starten. Daarnaast missen we nog de weergave van emoji’s bij bijvoorbeeld binnenkomende WhatsApp-berichten. Het zijn kleine nadelen. De voordelen zijn in de meerderheid.

Je kunt de Xiaomi Mi Band 5 kopen bij Bol.com, MediaMarkt, AliExpress en Amazon.