Xiaomi Redmi Note 9T review: betaalbare 5G-smartphone is een prima keuze

Xiaomi is actief in vele segmenten in de smartphonemarkt. Deze Xiaomi Redmi Note 9T moet een andere interessante optie worden voor degenen die niet teveel geld willen uitgeven aan een nieuwe telefoon. Heeft de smartphone voldoende potentie? Dat lees je in de Xiaomi Redmi Note 9T review.

Xiaomi Redmi Note 9T review

Het Chinese Xiaomi is nog niet heel lang actief in Nederland via de officiële kanalen, toch weet het merk al goed te scoren met haar toestellen. In het middensegment is het merk zo aanwezig dat je eigenlijk er niet omheen kunt. De vele modelnamen Mi, Redmi, Note, Pro, Lite, ‘T’ en vele andere namen vliegen je om de oren. Dat maakt het voor de consument er allemaal niet duidelijker op, en stiekem gezegd, voor ons ook niet.

Xiaomi heeft eerder al bewezen dat het prima toestellen weet af te leveren. In onze Xiaomi Redmi Note 9 Pro review waren we erg enthousiast over het toestel, net als over de Poco X3 NFC, die met een mooie score naar huis ging. Allebei gingen ze naar huis met een prijs, die van de DroidApp Awards 2020 voor beste smartphone.

Samen met de Redmi 9T werd begin januari ook de Redmi Note 9T aangekondigd. Die laatste testen we nu in onze uitgebreide Redmi Note 9T review.

Verkooppakket

Xiaomi zorgt er met de Redmi Note 9T voor dat je direct met de telefoon aan de slag kunt. Alles wat je nodig hebt, is terug te vinden in de doos van het toestel. Aanwezig is een adapter, USB-C kabel, een pinnetje voor de simkaart en een siliconen hoesje.

Design, display en interface

De Note 9T is een toestel dat voorzien is van een toch wel herkenbaar Xiaomi-ontwerp. Zo doet de cameramodule aan de achterkant bijvoorbeeld veel denken aan die van de Poco X3 NFC. Het toestel is wat aan de zware kant; heb je wat grotere handen, dan is hij goed met één hand te bedienen. De vingerafdrukscanner zit aan de rechterkant van de smartphone. De poort voor de simkaart en geheugenkaart zit links van de Redmi. Voordeel; naast de mogelijkheid om twee simkaarten te plaatsen, kun je ook nog een geheugenkaart in de Redmi Note 9T stoppen. Dit gaat dus niet ten koste van het slot voor de tweede simkaart.

Het scherm heeft een grootte van 6,53 inch en biedt een punch-hole voor de front-camera. Het display levert een Full-HD+ resolutie af, met een ‘normale’ 60Hz verversingssnelheid, zoals dat heel gangbaar is in deze prijsklasse. Geen rocket science dus bij de Xiaomi. De helderheid is op zonnige dagen goed genoeg om het scherm af te lezen, in de avonduren kan gelukkig de helderheid laag genoeg.

Interface

Bij het voor de eerste keer instellen moet je opletten dat je niet klakkeloos verder klikt. Tijdens dit proces kun je er namelijk voor kiezen om bijvoorbeeld advertenties in de interface uit te schakelen. We blijven totaal geen voorstander van deze manier van werken, maar blijkbaar is het nog steeds lucratief voor de fabrikant om reclame in de interface te stoppen. Dit kun je dus gelukkig uitschakelen. Verder kun je, mocht je dat wensen, inloggen met een Xiaomi-account.

Xiaomi levert de smartphone met de MIUI 12-skin. Als je van een ander merk toestel komt, kan dit erg wennen zijn. Toch laat het zich gelukkig sneller wegwijs maken dan eerdere versies van MIUI. Wel vind ik persoonlijk dat het menu met instellingen nog wat verder verfijnd en overzichtelijker kan worden. De werking van de bekende functies zoals de snelle instellingen, notificaties en dergelijke wijzen voor zich. Je kunt voor de apps zelf kiezen of je deze verspreid over de startschermen wilt, of deze in een menu wilt openen.

Wat ik erg handig vind, is dat je het donkere thema automatisch in kunt laten stellen. Zo wordt het donkere thema in de interface hier automatisch om 19:00 uur ingeschakeld en om 7:00 uur in de ochtend weer omgezet naar het lichte thema. Hierbij worden ook verschillende applicaties omgezet naar een donker thema en dat gaat niet allemaal even lekker. Verschillende profielfoto’s in Facebook krijgen bijvoorbeeld een raar effect en knoppen krijgen rare witte randen.

Communicatie en multimedia

Bellen doet de telefoon prima, gelukkig maar, want ondanks dat we misschien meer appen, is bellen nog altijd een belangrijke eigenschap van de telefoon. Positief is dus dat de Xiaomi Redmi Note 9T ook overweg kan met het 5G-netwerk. Uiteraard worden ook de andere netwerkstandaarden zoals 2G, 3G en 4G ondersteund door de Xiaomi. Een ander positief punt is dat je zowel twee simkaarten kunt gebruiken, als een geheugenkaart kunt plaatsen. Het tweede simkaartslot gaat dus niet verloren aan de geheugenkaart.

Voor het bellen is er de Google Telefoon-app, een overzichtelijke gebruiksvriendelijke applicatie van Google zelf. Voor het sturen van berichten kun je de Google Berichten-app gebruiken, eveneens van Google. Internetten kan op twee manieren; via de bekende Chrome-browser, of je kunt de Mi Browser van Xiaomi zelf gebruiken.

We hebben wel een kritische noot over de notificaties. MIUI kent een erg streng energiebeheer. Dat is gunstig voor het uithoudingsvermogen, minder gunstig voor notificaties. We hebben meermaals notificaties gemist van de taken-app, DM’s via Instagram en verschillende andere toepassingen. Er is niet echt een pijl op te trekken welke meldingen wel en niet gefilterd worden. Erg vervelend. Dit betekent dat je met regelmaat weer in de weer moet met de instellingen om applicaties te ‘whitelisten’.

Multimedia

Ben je muziekliefhebber, dan heeft de Redmi Note 9T de optie om gewoon een 3,5 millimeter headset te gebruiken. Hierdoor ben je niet aangewezen op bijvoorbeeld de USB-C poort. Natuurlijk is er ook de optie om een geschikte hoofdtelefoon te verbinden via Bluetooth. Xiaomi levert voor de muziek een eigen mediaspeler mee, maar via de Play Store heb je uiteraard gewoon toegang tot je favoriete muziek-app zoals Spotify. En we zien hem niet veel meer, maar ook een FM-radio vind je terug in de menulijst.

De geluidskwaliteit uit de speaker van de Xiaomi klinkt zeker niet slecht. Sterker nog, er zijn stereo-speakers aanwezig. Deze kunnen ook vrij hard en klinken voor deze prijs nog prima. De balans tussen hoge en lage tonen is goed gevonden. De beeldkwaliteit is voldoende en prima voor deze prijs.

Camera: foto en video

Xiaomi heeft de Redmi Note 9T voorzien van een triple-camera. Een 48 megapixel hoofdlens, 2MP macro- en 2MP diepte-lens. We weten uit ervaring dat die laatste twee er vaker voor de sier zitten dan dat ze daadwerkelijk echt iets toevoegen. De camera-app werkt vanzelfsprekend en is prettig in gebruik. Foto’s worden snel vastgelegd. Eventueel kun je hier en daar nog wat instellingen aanpassen, de AI modus activeren of werken met filters.

De fotokwaliteit is verrassend goed voor deze prijsklasse. Er is over het algemeen een goede balans in het contrast, veel details en scherpe beelden. Ook de doortekening is in orde bij de camera van de Redmi Note 9T. We missen wel een groothoeklens, die is er namelijk niet. Zoomen zit er ook niet in, want dit leidt tot veel kwaliteitsverlies en vage beelden. In de avonduren is de kwaliteit redelijk. Foto’s tonen vooral in de speciale nachtmodus vreemd genoeg nog meer ruis. Hieronder vind je een foto die we met de Xiaomi hebben gemaakt. Wil je meer foto’s zien, bekijk dan het online fotoalbum.

Selfies die je maakt met de 13 megapixel front-camera zien er goed uit, al zijn ze net wat makkelijker bewogen. Standaard staan er ook een hoop filters aan, die wat ons betreft het resultaat alleen maar nepper maken.

Videocamera

Met de videocamera van de Xiaomi Redmi Note 9T kun je in maximaal 4K met 30 frames per seconde filmen. We hebben echter ook de mogelijkheid om in 60fps te filmen in Full-HD resolutie (1080p). Hieronder hebben we een video geplaatst die we hebben gemaakt met de Xiaomi. De videokwaliteit is heel redelijk voor deze prijsklasse. Weinig mis mee.



Prestaties en overige mogelijkheden

Voor het ontgrendelen kun je de vingerafdrukscanner aan de zijkant gebruiken. Deze laat je meerdere vingers herkennen en doet erg goed zijn werk. Slechts een lichte aanraking is voldoende om toegang te hebben tot de telefoon. Ditzelfde geldt voor de gezichtsherkenning van het toestel. Een snelle blik kan voldoende zijn. In omgevingen met minder licht heeft deze meer tijd nodig.

Een kritiekpunt hebben we op de enorme hoeveelheid voorgeïnstalleerde applicaties op de Xiaomi. De Redmi Note 9T wordt vanuit de doos geleverd met een hoop applicaties waar velen weinig mee zullen hebben. Denk aan apps als Agoda, Amazon Shopping en nog een aantal apps, en ook nog eens een stuk of zes doelloze games. Het is gelukkig wel mogelijk om deze toepassingen zelf weer te verwijderen, maar het was veel beter geweest als gebruikers überhaupt zelf de keuze hebben om ze wel of niet te installeren.

De Xiaomi Redmi Note 9T is voorzien van de 5G-chipset van MediaTek; de Dimensity 800U. Deze heeft een maximale rekenkracht van 2.4 GHz. Daarbij heeft de smartphone 4GB aan werkgeheugen en 64/128GB aan opslagruimte tot haar beschikking. Is het interne geheugen niet voldoende, dan kun je dit uitbreiden middels een geheugenkaart. Qua snelheid scoort de Redmi aardig. Traag is de telefoon niet, maar af en toe merken we hier en daar wat vertraging in de uit te voeren handeling. Gezien zijn prijs is dat deels wat te verklaren, maar er moeten nog wat plooien gladgestreken worden.

Accu

Aan boord van de Xiaomi Redmi Note 9T is een flinke accu met een capaciteit van 5000 mAh te vinden. We hebben de telefoon onder verschillende omstandigheden gebruikt. Met vrij intensief gebruik houdt de accu het 1,5 dag uit. De screen-on-time is afhankelijk van het gebruik en lag bij ons tussen de vijf en zeven uur. Erg netjes.

Écht snelladen is er niet echt bij, bij de Redmi Note 9T. Na een uur is de accu circa 80 procent opgeladen. Hier zien we dan ook weer het verschil met high-end toestellen.

Updatebeleid

Over het updatebeleid van de Xiaomi Redmi Note 9T kunnen we vrij kort zijn. De fabrikant geeft totaal geen duidelijkheid over wanneer een update verschijnt, en welke updates we überhaupt kunnen verwachten op deze smartphone. We verwachten gezien de andere modellen wel meerdere updates, waaronder Android 11 en een reeks beveiligingsupdates, maar er staat niks zwart op wit.

Beoordeling

Het portfolio van Xiaomi wordt in hoog tempo uitgebreid met nieuwe modellen en ook weer varianten op die modellen. Dat maakt het logisch dat je door het Xiaomi-bomen het bos niet meer ziet. De Redmi Note 9 Pro was echt een geweldig toestel, die toch ook nét wat sneller aanvoelde dan deze 9T. Maakt dat deze 9T een slecht toestel? Zeker niet. De camera doet het goed, al is hij minder sterk in donkere omgevingen. Daarnaast heeft de telefoon een goede set speakers, een keurige accuduur en doet hij wat het moet doen. Jammer van het updatebeleid, maar dat blijft wederom een pijnpunt bij Xiaomi.

Je kunt de Xiaomi Redmi Note 9T kopen bij: Mobiel en Belsimpel.

Xiaomi Redmi Note 9T Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 249,00 euro