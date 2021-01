Xiaomi Redmi Note 9T preview: onze eerste indruk

Xiaomi heeft gisteren haar nieuwste smartphone met 5G aangekondigd. Het is de betaalbare Xiaomi Redmi Note 9T. In deze preview geven we je vast een eerste indruk. Wat heeft dit toestel allemaal te bieden?

Xiaomi Redmi Note 9T in eerste preview

De Redmi Note 9-serie van Xiaomi is vrijdag uitgebreid met een nieuw model; de Xiaomi Redmi Note 9T. Het is meer een uitbreiding dan een opvolger van de bekende Note 9-serie, waarbij het grootste verschil is; de aanwezigheid van 5G-ondersteuning. De chipset in het toestel is de MediaTek Dimensity 800U en deze wordt bijgestaan door 4GB aan werkgeheugen.

In het artikel van de Xiaomi Redmi Note 9T aankondiging lees je alles over de mogelijkheden en specificaties. In deze preview geven we je vast een eerste indruk van de smartphones. Omdat we hem slechts kort in bezit hebben, komen we later bij je terug met een uitgebreide review.

Uitpakken en opstarten

We zien in het pakket dat er een oplader, kabel en siliconenhoesje meegeleverd wordt. Op het scherm zelf zit al een screenprotector geplakt. Voordeel; het tweede simkaartslot gaat niet ten kosten van een geheugenkaart. De Xiaomi Redmi Note 9T is een vrij fors toestel maar ligt goed in de hand. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant en doet goed zijn werk. De textuur aan de achterkant van de smartphone zorgt voor net wat meer grip.

Na het opstarten van de telefoon kan het instellen beginnen, en dan is het even goed opletten. Niet overal klakkeloos mee akkoord gaan, want zoals je van MIUI gewend bent, krijg je onder andere de optie om te helpen bij het ‘verbeteren van de diensten’ door bepaalde data te delen en standaard staat het tonen van reclame ingeschakeld. Gelukkig kun je dit dus wel uitzetten.

We zien een hoop bloatware terug, van apps voor het boeken van je hotel, tot tal van games die totaal niet mijn interesse hebben. Helaas is Xiaomi dat nog altijd niet verleerd.

Snelheid, camera en software

De snelheid van het toestel is voldoende, al vind ik hem op momenten soms wat traag. Niet heel gek gezien zijn prijskaartje, maar er zijn voor deze prijs echt wel toestellen met net wat meer paardenkracht. De camera lijkt op het scherm van de telefoon prima plaatjes af te leveren, al zit zoomen en een groothoeklens er niet in helaas. Onderstaande foto hebben we met de Xiaomi Redmi Note 9T gemaakt.

Het beeldscherm van de Redmi Note 9T kan genoeg gedimd worden in omgevingen met weinig licht. De helderheid overdag lijkt ook voldoende. De geluidskwaliteit van de speaker is eveneens voldoende, maar niet bijzonder. Die verwachtingen mag je ook niet hebben voor deze prijs. Het volume is ook prima te noemen. Jammer vinden we dat Xiaomi niet direct Android 11 installeert op de telefoon. Op moment van schrijven is de smartphone voorzien van Android 10 met MIUI 12.0.1.

We gaan nu flink aan de slag met de review van de Xiaomi Redmi Note 9T. Dan zullen we je uitgebreid bijpraten over deze nieuwe smartphone van de Chinese fabrikant. Heb je vragen, laat het zeker weten door een reactie achter te laten onder het artikel. Dan proberen we dat mee te nemen in de test.

