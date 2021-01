Xiaomi Redmi Note 9T en Redmi 9T aangekondigd: 5G voor spotprijs

Xiaomi heeft zojuist twee nieuwe smartphones gepresenteerd. We zien allereerst de nieuwe Redmi Note 9T 5G voor een hele scherpe prijs. Ook is er de Xiaomi Redmi 9T, welke voor een interessante prijs en met degelijke specificaties over de toonbank kan gaan.

Xiaomi Redmi Note 9T aangekondigd

We waren laaiend enthousiast over de Xiaomi Redmi Note 9 Pro in onze uitgebreide review. Deze maakte deel uit van de Redmi Note 9-serie. Niet onterecht kreeg het toestel daarom een eervolle vermelding bij de DroidApp Awards 2020. Dit jaar trapt de fabrikant af met een soort van opvolger voor dit model; de Xiaomi Redmi Note 9T. Voor het eerst is een toestel uit de Redmi Note-serie voorzien van 5G-ondersteuning. In verschillende andere landen komt dit toestel ook zonder 5G-ondersteuning op de markt.

De stijlvolle Redmi Note 9T heeft een 6,53 inch Full-HD+ beeldscherm met een opening voor de 13 megapixel front-camera. Verder is de smartphone uitgerust met een MediaTek Dimensity 800U processor, 4GB werkgeheugen en 64 of 128GB aan opslagruimte. De accucapaciteit komt uit op 5000 mAh en kan met 18W weer worden opgeladen. Opvallend, want Xiaomi levert een 22,5W lader mee. Er is dual-sim ondersteuning en uiteraard is de smartphone voorzien van Android met de MIUI-skin. Informatie over de Android-versie ontbreekt nog, maar we vermoeden dat dit Android 10 is.

Nog even terugkomend op de camera. Dit betreft een cirkelvormige module met daarin drie lenzen. Er is een 48 megapixel hoofdcamera met een diafragma van f/1.79. Tevens is er een 2 megapixel dieptesensor en een 2 megapixel macrolens. Beiden hebben ze een diafragma van f/2.4. De smartphone is vanaf 18 januari breed verkrijgbaar in Nederland, al kun je hem vanaf vandaag tot en met 17 januari met 20 euro korting aanschaffen bij Belsimpel. De prijs bedraagt 229 euro voor de 64GB-versie, 269 euro voor de 128GB-versie.

Xiaomi Redmi 9T

Xiaomi heeft ook de nieuwe Xiaomi Redmi 9T aangekondigd. Dit toestel is uitgerust met een 6,53 inch Full-HD+ beeldscherm en een druppelnotch met 8 megapixel front-camera. Er is een quad-camera met 48 megapixel hoofdsensor, een 8MP groothoeklens en tweemaal een 2MP lens. Verder biedt de smartphone een speciaal materiaal achterkant dat niet gevoelig moet zijn voor vingerafdrukken. De Redmi 9T wordt aangedreven door een Snapdragon 662 chipset van Qualcomm en biedt 64GB of 128GB geheugen.

De Xiaomi Redmi 9T met 64GB kost 169 euro, de 128GB-versie kost je 199 euro. Je kunt hem aanschaffen vanaf 18 januari 2021.