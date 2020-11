Xiaomi toont Redmi Note 9 4G, Note 9 5G, Note 9 Pro 5G en Redmi Watch

Er zijn door Xiaomi drie nieuwe modellen aangekondigd in de Redmi Note 9-serie. Het gaat hierbij om twee toestellen welke nu ondersteuning hebben gekregen voor het 5G-netwerk. We praten je erover bij, want de fabrikant heeft nog meer in petto.

Xiaomi Redmi Note 9-serie met 5G

We waren in onze Xiaomi Redmi Note 9 Pro review al erg enthousiast over de smartphone van de Chinese fabrikant. Zo enthousiast dat deze ook een welverdiend plaatsje heeft gekregen bij de DroidApp Awards 2020 met de beste smartphone van dit jaar. Nu heeft de fabrikant in haar thuisland een aankondiging gehad waar het drie nieuwe smartphones en een smartwatch heeft getoond.

Redmi Note 9 4G

Allereerst is er een nieuw model Redmi Note 9, met de naam Redmi Note 9 4G. Deze telefoon biedt dus geen 5G-ondersteuning maar is wel netjes uitgerust qua specs. We zien een 6,53 inch LCD-scherm met Full-HD+ resolutie. Er is een Snapdragon 662 chipset van Qualcomm, samen met een triple-camera (48MP + 8MP groothoek + 2MP diepte) en een 8 megapixel front-camera. Aan boord van het toestel zien we een 6000 mAh accu met 18W snelladen. Deze accu zou het volgens Xiaomi vier jaar lang uit moeten houden zonder merkbare achteruitgang van de prestaties. Dit model is niet voorzien van NFC. De prijs komt uit op omgerekend 130 euro voor het model met 4GB/128GB. Voor een tientje meer heb je de versie met 6GB/128GB. Voor een kleine 170 euro heb je de 8GB/128GB. De versie met 8GB/256GB moet over de toonbank gaan voor zo’n 190 euro.

Redmi Note 9 5G

Dan de Redmi Note 9 5G. Dit model biedt een 6,53 inch Full-HD+ scherm met standaard verversingssnelheid. Er is een triple-camera (48MP + 8MP groothoek + 2MP macrolens) en 13 megapixel front-camera. Het ‘standaard’ model biedt een MediaTek Dimensity 800U chipset, een 5000 mAh accu met 18W snelladen, stereo-speakers, een 3,5 millimeter aansluiting, 7 antennes en een verbeterde trilmotor voor een betere game-ervaring. De prijs ligt rond de 165 euro (6GB/128GB) en 220 euro (8GB/128GB).

Redmi Note 9 Pro 5G

Het meest waar voor je geld kun je bij de Redmi Note 9 Pro 5G halen. Hier zien we een smartphone met een 6,67 inch Full-HD+ scherm met 120Hz verversingssnelheid. Het is een zogenaamd adaptive display dat zelf de verversingssnelheid aan kan passen voor het beste resultaat. De Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G is voorzien van een Snapdragon 750G chipset, 4820 mAh accu met 33W fast charging.

Xiaomi heeft ook volop ingezet op de camera. Dit model krijgt een quad-camera met 108 megapixel hoofdsensor met 9-in-1-pixel binning. Dit moet de beeldkwaliteit nog verder verbeteren. Deze camera wordt bijgestaan door een 8MP groothoeklens, 2MP macrolens en 2MP dieptelens. Helaas ontbreekt een telefoto-lens. Met de hoofdcamera wordt het wel mogelijk gemaakt om 3x te zoomen. De selfie-camera van de Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G telt 16 megapixel.

Maar liefst 11 antennes moeten ervoor zorgen dat je een ijzersterk ontvangst hebt met het toestel. Daarnaast heeft Xiaomi het toestel uitgerust met een infraroodsensor, NFC en een 3,5 millimeter aansluiting. Je kunt kiezen uit het model 6GB/128GB of 8GB/256GB. De prijzen liggen in China rond de 200 en 250 euro.

Redmi Watch

Dan is er nog de Redmi Watch. Deze smartwatch is voorzien van een 1,4 inch beeldscherm, een hartslagsensor, een accu die het een hele week uit moet houden en is waterdicht. Het horloge houd je activiteiten bij en beschikt over ondersteuning voor NFC. Daarnaast kun je op verschillende manieren de wijzerplaat aanpassen en is er support voor de Xiao AI assistent. Overigens zullen we het horloge niet in Nederland gaan zien. Het model wordt alleen in China op de markt gebracht.

Beschikbaarheid

Xiaomi heeft de nieuwe toestellen uit de Redmi Note 9-serie vooralsnog alleen voor China aangekondigd. Er is nog niet bekend over een release in andere landen. Zodra hierover meer bekend is, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte.