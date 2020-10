Xiaomi Redmi Note 9 Pro en Note 9S krijgen MIUI 12 update

Een grote nieuwe update staat klaar voor de Xiaomi Redmi Note 9 Pro en de Redmi Note 9S. Het is de flinke MIUI 12 update die een hoop verbeteringen met zich meebrengt.

MIUI 12 voor Redmi Note 9S/9 Pro

Twee toestellen van Xiaomi worden bijgewerkt met een flinke update. Het gaat om de Xiaomi Redmi Note 9 Pro en de Xiaomi Redmi Note 9S die allebei de MIUI 12 update ontvangen. Deze nieuwe update brengt een hoop nieuwe functies. Allereerst is er beveiligingsupdate oktober 2020, maar dat is niet de belangrijkste toevoeging.

Gertjan laat weten dat het na het installeren van de update mogelijk is geworden om een app-launcher te activeren. Hierdoor heb je dus een apart menu voor je apps. Het was een nadeel in onze Xiaomi Redmi Note 9 Pro review. Dat is nu dus aangepakt. Verder kun je nu sneller het meldingenpaneel en het controlecentrum openen, zijn er diverse verbeteringen in de interface doorgevoerd en kent de update tal van bugfixes.

Andere nieuwe functies zijn duidelijke verbeteringen in de privacy. Ook kun je een melding van een berichten-app (zoals WhatsApp of Telegram) naar beneden trekken, om deze in een drijvend venster te openen. Verder vind je nieuwe animaties, geanimeerde pictogrammen, live wallpapers en tal van andere verbeteringen.

De update wordt vanaf nu uitgerold voor de Xiaomi Redmi Note 9S en Redmi Note 9 Pro. Als je deze kunt binnenhalen, krijg je hier een notificatie van op je smartphone.