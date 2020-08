Xiaomi Redmi Note 9 Pro review: geweldige camera, uitstekende batterij voor topprijs

Een goede smartphone hoeft echt geen duizend euro te kosten. Dat heeft Xiaomi ook begrepen. Met de Xiaomi Redmi Note 9 Pro heeft het merk een smartphone in het portfolio met een prijs van rond de 250 euro. Die gaan we eens goed testen in deze Redmi Note 9 Pro review.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro review

Sinds enige tijd brengt Xiaomi haar toestellen officieel in Nederland uit. Een slecht plan was dat niet, want Xiaomi wist met verschillende toestellen al goed te scoren in ons land. Nu de fabrikant officieel zijn voet op Nederlandse bodem heeft kunnen zetten, zijn we benieuwd of de toestellen mee kunnen met de concurrentie, en wat je krijgt voor je geld.

In deze Xiaomi Redmi Note 9 Pro review testen we een smartphone van rond de 250 euro met bomvol mogelijkheden. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar is dat het ook, of heb je gewoon een erg goede smartphone voor dit geld?

Verkooppakket

Laat ik vooropstellen dat ik de naamvoering van Xiaomi nogal bijzonder vind. De Mi 9, Redmi 9, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, het zijn stuk voor stuk verschillende toestellen. Zelfs ik raak de weg kwijt van de vele namen die op elkaar lijken maar toch weer voor een ander toestel staan. Goed dat op de verpakking van deze telefoon de naam nogmaals gedrukt staat. We hebben hier in deze review dus te maken met de Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

Xiaomi levert het toestel een een rechthoekige doos, samen met een adapter, USB-C kabel en wat papierwerk. Daarnaast is er ook gelijk een siliconen case meegeleverd, zodat de zij- en achterkant direct beschermd wordt. Netjes. Een headset wordt niet meegeleverd met de telefoon.

Design, display en interface

Wanneer ik de Redmi Note 9 Pro voor het eerst vastpak, merk ik direct op dat het toestel vrij zwaar aanvoelt. Dat klopt ook, gezien het gewicht van 206 gram. Verder is het een vrij fors toestel. Kom je van een compactere telefoon, dan is dit formaat flink wennen. Ben je al een grote smartphone gewend, dan zal dit wat minder zijn. Ondanks zijn forse omvang is de smartphone netjes afgewerkt. De telefoon voelt premium aan en lijkt een aluminium frame te hebben, al lijkt het mij meer plastic. De toetsen zitten stevig in de behuizing en op de kwaliteit hebben we niets aan te merken.

Aan de voorzijde heeft Xiaomi de smartphone voorzien van een 6,67 inch Full-HD+ beeldscherm met een cirkelvormige opening waarin de 16 megapixel front-camera is geplaatst. Positief zijn we ook over het scherm van de Xiaomi. Deze is namelijk op zonnige dagen perfect af te lezen. In omgevingen met weinig licht kan de schermhelderheid ook voldoende gedimd worden.

Over het scherm heeft de fabrikant alvast een screenprotector geplakt. In de speakergrille zit een handige LED-notificatie die oplicht bij nieuwe meldingen. De linkerkant heeft het simkaartslot, de rechterkant biedt de volumetoets, samen met de vingerafdrukscanner. De onderkant is gevuld met een USB-C aansluiting, luidspreker en een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset. Aan de bovenkant is nog een infrarood-poort te vinden. Er bevindt zich een quad-camera aan de achterkant van de Redmi Note 9 Pro.

Interface

Over Android 10 heeft Xiaomi haar eigen skin gelegd, genaamd MIUI. Op dit moment is dat MIUI 11, maar de Redmi Note 9 Pro is potentiële kandidaat voor het ontvangen van de update naar MIUI 12 op een later moment. Met deze skin verschilt de bediening en interface flink met die van andere toestellen.

Om eerlijk te zijn, ik kon er in het begin niet lekker aan wennen. Instellingen zaten verstopt op verschillende plekken en wat ik het meest mis; een app-launcher. Je kunt bij de Redmi Note 9 Pro dus niet kiezen voor een apart menu met je apps. Alles wordt verspreid over de tabbladen. Daarbij; je kunt de apps niet sorteren op alfabetische of eigen gekozen volgorde. Hierdoor ben je al snel een eeuwigheid aan het zoeken naar een app-icoontje. Duidelijk dat de software van het toestel nog wel wat verbeteringen kan gebruiken. Voor het zover is, kan het zeker verstandig zijn een launcher te gebruiken.

Verder laat de telefoon zich goed bedienen. Ondanks dat het een toestel is met een prijs van rond de 250 euro, worden taken snel en goed uitgevoerd en kun je goed met de vele opties uit de voeten. Wel merken we dat wanneer je in een app zit en er een notificatie binnenkomt, je deze niet lekker weg kunt vegen zonder hem te wissen, maar dit kan met een software-update verholpen worden. Het is een kleinigheidje, want los van de frustratie in het begin, begint het steeds meer te wennen om met de Xiaomi in de weer te zijn.

Overigens moeten we er wel bij vermelden dat er zo nu en dan advertenties verschijnen, samen met gesuggereerde apps. Let hier goed op bij het instellen van je smartphone. Daar kun je dit uitschakelen. Ook kun je het uitzetten bij privacy-instellingen, onder advertenties en bij het beheren van je virtuele ID. De lage prijs moet natuurlijk ergens door gecompenseerd worden.

Communicatie en multimedia

Voor communicatie is de telefoon uitstekend geschikt. De gesprekskwaliteit is prima, het volume kan hard genoeg en ook de persoon aan de andere kant horen we niet klagen. Een ander pluspunt voor de Xiaomi Redmi Note 9 Pro is de ondersteuning voor dual-sim. Naast het plaatsen van twee simkaarten is er ook nog ruimte voor een geheugenkaart.

Bellen doe je via de eigen bel-app van Google, Google Telefoon. Het sturen van berichten kan met de Google Berichten-app. Vanuit de fabriek is het Gboard toetsenbord op de telefoon te vinden, al kun je deze natuurlijk vervangen voor een eigen alternatief. De Xiaomi Redmi Note 9 Pro heeft alles aan boord voor connectiviteit. Er is ondersteuning voor VoLTE, locatiebepaling, Bluetooth 5.0, WiFi 2.4 GHz en 5 GHz en natuurlijk 4G en ook NFC.

Internetten kan via de Chrome-browser, maar Xiaomi levert ook nog de eigen webbrowser mee genaamd Xiaomi Browser. Deze biedt nog veel meer opties, en persoonlijk vind ik hem wat omslachtig werken. Je kunt direct op zoek gaan naar YouTube-video’s of games spelen zonder de browser te verlaten en ook vind je er downloads en kun je WhatsApp Status-berichten downloaden via een omweg.

Voor degenen die via een headset muziek luisteren, biedt de Xiaomi nog verschillende aanpassingen. Je kunt bijvoorbeeld voor het type oordop de geluidsinstellingen aanpassen. Ook kun je voor de notificatie-instellingen kiezen uit bepaalde thema’s voor ringtones, zodat niet elke melding dezelfde ringtone laat horen.

Multimedia

De Xiaomi Redmi Note 9 Pro is ook prima in staat om je te vermaken met multimedia. Het scherm oogt prima, mooi en kan op zonnige dagen fel genoeg. De geluidskwaliteit is ook prima in orde. Dit kan luid genoeg zonder vervelende bijwerkingen als vervorming. Handig is ook de aanwezigheid van de 3,5 millimeter aansluiting. Tevens kun je een headset met Bluetooth verbinden.

Camera

Betaalbare smartphone of niet, Xiaomi heeft de Redmi Note 9 Pro gewoon uitgerust met een quad-camera met alle mogelijkheden die je wenst. Er is een 64 megapixel hoofdlens met een diafragma van f/1.89. Daarbij is er een 8 megapixel groothoeklens (f/2.2), een 5MP macro-camera (f/2.4) en een 2MP dieptesensor (f/2.4).

Daarbij is er een gebruiksvriendelijke camera-app die je nog voorziet van handige tools, zoals een document mode, nachtmodus, AI en nog veel meer. Standaard plaatst de telefoon wel een watermerk in je foto, maar gelukkig kun je die uitzetten in de instellingen. Het maken van foto’s gaat snel en zoals je mag verwachten.

We zijn natuurlijk benieuwd naar de fotokwaliteit van de Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Want de camera’s in een 250 euro-kostend toestel zijn doorgaans niet altijd even goed. We zijn echter enorm onder de indruk van wat de kwaliteiten zijn van deze camera. Overdag legt het toestel de beelden nagenoeg perfect vast, een goede balans in kleuren en contrast en een goede doortekening. Dit zijn kwaliteiten die we absoluut niet verwacht hadden in deze prijsklasse.

Wel hebben we nog een paar kleine aanmerkingen. Je kunt met de camera-app 2x zoomen, maar het wordt duidelijk dat dit niet zonder kwaliteitsverlies gaat. Veel details gaan verloren en de doortekening is dan maar matig. Echter kan je dat ook niet anders verwachten bij digitale zoom. Positief zijn we zeker over de nachtmodus en de prestaties bij weinig licht. Er zijn maar weinig (misschien wel geen?) smartphones die zo zonder problemen een mooie plaat eruit laten rollen in deze prijsklasse. Keurig.

Onderstaande foto’s hebben we met de Xiaomi Redmi Note 9 Pro gemaakt. Benieuwd naar nog meer foto’s, bezoek dan hier direct het online fotoalbum.

Front-camera

De Xiaomi Redmi Note 9 Pro heeft aan de voorzijde een punch-hole. In deze opening heeft de fabrikant een 16 megapixel sensor met een diafragma van f/2.48 geplaatst. We hebben weinig aan te merken op de camerakwaliteit van deze camera, al ogen ze soms net wat korrelig als je inzoomt. Vervelend is dat de front-camera zelf standaard bij het inschakelen de mooi-maak modus activeert.

Videocamera

De camera laat je in 4K video’s schieten met 30 frames per seconde. Film je in 1080p Full-HD, dan kun je ook ervoor kiezen om met 60fps te filmen. De videokwaliteit is van prima kwaliteit, beelden ogen trouw qua kleuren, al ogen ze soms wat schokkerig. Overigens zien we dat YouTube de video extra laat hakkelen; hier is vermoedelijk iets misgegaan tussen het uploaden, omdat we dit niet terugzien op het toestel zelf.



Prestaties en overige mogelijkheden

Xiaomi levert de Redmi Note 9 Pro met een Snapdragon 720G processor van Qualcomm. Deze is op papier krachtig, en belooft een maximale rekenkracht van 2.3 GHz. In de praktijk stelt deze chipset niet teleur. Taken worden vlotjes uitgevoerd. Daar helpt natuurlijk ook de 6GB aan werkgeheugen aan mee. Standaard heeft de Redmi Note 9 Pro een opslagruimte van 64GB, voor een paar tientjes meer heb je 128GB aan opslagruimte. In beide gevallen is het geheugen uit te breiden met een geheugenkaart van maximaal 512GB.

Vingerafdrukscanner

De vingerafdrukscanner van het toestel bevindt zich aan de rechterkant van de Redmi Note 9 Pro. Ik ben onder de indruk van de prestaties van deze vingerafdrukscanner, want in no time is het toestel ontgrendeld. Een lichte aanraking is voldoende om toegang te krijgen tot je toestel. Als je de toets indrukt dient deze toets als power-button. Je kunt meerdere vingers toevoegen.

Daarnaast kun je ook gebruik maken van gezichtsontgrendeling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de front-camera. Dit wordt wel als minder veilig gezien dan de vingerafdrukscanner, maar het werkt wel prima op de Redmi. Ook in een omgeving met wat minder licht wordt het gezicht snel herkend.

Updatebeleid

Toen we enkele weken geleden begonnen met het testen van de Xiaomi Redmi Note 9 Pro was de smartphone voorzien van de beveiligingsupdate van mei 2020. Tijdens het reviewen hebben we de beveiligingsupdate van juli binnengekregen. We hebben nagevraagd wat het updatebeleid is voor de Xiaomi Redmi Note 9 Pro. We zijn van mening dat fabrikanten hier open en transparant over moeten zijn. Een duidelijk antwoord van Xiaomi hebben we helaas niet gekregen. We verwachten wel een update naar Android 11, maar of Android 12 in de pijplijn zit, geen idee. Ook de regelmaat van beveiligingsupdates is onbekend, al weten we uit ervaring dat Xiaomi met regelmaat wel een patch uitrolt. Hier had Xiaomi nog wel wat transparanter over mogen zijn.

Accu

Met een accucapaciteit van 5020 mAh is de Xiaomi Redmi Note 9 Pro zacht gezegd rijk uitgerust. Het laden gaat ook nog eens lekker snel dankzij de 30W fast charger. Toch zegt de capaciteit van de batterij niet alles over het uithoudingsvermogen. Er is ook veel aan de software gelegen en andere manieren van energiebeheer.

Ik ken zelf een flink intensief gebruik van de smartphone. Zelfs met mijn verbruik is de accu waanzinnig goed. Aan het eind van de dag waarop ik voor het merendeel op 4G heb gezeten, noteer ik met 15 procent accu over, een screen-on-time van maar liefst 6 uur en 40 minuten. Gebruik je meer WiFi en hem wat minder intensief houd de telefoon het zeker nog een paar dagen langer uit. Een keurig uithoudingsvermogen!

Beoordeling

We zijn aan het eind gekomen van deze uitgebreide Xiaomi Redmi Note 9 Pro review. Verschillende toestellen hebben mij al bewezen dat een goede smartphone geen duizend euro hoeft te kosten. Denk bijvoorbeeld aan de OnePlus Nord review, waarin we ook tot die conclusie kwamen. Echter, voor nog minder heb je een andere perfecte smartphone; de Xiaomi Redmi Note 9 Pro. De camera is geweldig, het heeft een mooi scherm en de accu is verbluffend. Het toestel voldoet uitstekend aan het merendeel van de wensen en heeft alles aan boord. Ook de snelheid is prima in orde bij het toestel dat nog geen 300 euro kost.

Aandachtspunten zijn er wel, en die vind je wat mij betreft terug in MIUI. Deze skin is gewoon nog niet zo mooi afgewerkt als andere skins van fabrikanten. Wel geeft de MIUI skin veel mogelijkheden. Ik moest echt wennen aan deze skin, maar eenmaal gewend, werkt het voldoende. Daarnaast kun je met een andere launcher een hoop ergernissen voorkomen. Deze kun je gewoon downloaden uit de Google Play Store. Dat brengt mij tot de conclusie dat de Xiaomi Redmi Note 9 Pro misschien wel de allerbeste smartphone is, gewoon in het algemeen. Wat hij scoort zo goed, en dan ook nog voor die prijs van zo’n 250 euro.

De Xiaomi Redmi Note 9 Pro kun je kopen bij: Coolblue, Bol.com, Mobiel, Belsimpel en Amazon.