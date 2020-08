Oppo A72 review: degelijke smartphone voor nog geen 300 euro

Oppo timmert ook alweer enige tijd aan de weg met prima toestellen. Niet alleen in het high-end segment zet Oppo goede toestellen neer, ook in het budget segment weten ze goed te scoren. Of dit het met de A72 ook het geval is, lees je weer in deze review.

Oppo A72 review

Oppo heeft met de A-lijn een aantal aardige budget toestellen op haar naam staan. Begin dit jaar reviewden we de A9 2020, in de Oppo A9 (2020) review al en waren toen aardig te spreken over dat budget toestel. Of Oppo met de A72 weer een prima smartphone op de markt heeft gezet, bespreken we hieronder.

Design, display en interface

De Oppo A72 is een flink toestel. Dat is ook wel logisch, want het toestel is uitgerust met een groot 6,5 inch scherm en een flinke accu. Met zijn 192 gram is het zeker niet het lichtste toestel, maar ligt desondanks het gewicht toch prima in de hand. Het Full-HD scherm is in direct zonlicht wat minder af te lezen dan we graag hadden gezien. Dit zien we echter wel vaker in deze prijscategorie.

In de linkerbovenhoek van het scherm heeft Oppo de camera geplaatst. Aan de achterkant van het toestel vinden we de camera unit terug. Aan de linkerkant zitten de volumetoetsen geplaatst en de opening voor je simkaart en SD-kaart. Er is ruimte voor twee simkaarten en een SD-kaart. Rechts zit de vingerafdrukscanner die tevens dienst doet als aan- en uitknop. Aan de onderkant is de USB-C aansluiting geplaatst, samen met de speaker en de 3,5 millimeter aansluiting.

De Oppo A72 wordt geleverd met Android 10 met daaroverheen ColorOS 7.1. Dit is stevig aangepaste versie van Android. Het is even wennen waar alle instellingen staan, maar verder ziet het er netjes en strak uit. Oppo levert ook wat eigen apps mee, zoals een galerij app voor je foto’s, Sololoop, Opera en Oppo Relax.Het beginscherm kun je ook helemaal naar eigen smaak inrichten. Je hebt de mogelijkheid om een thema in te stellen, een pictogramstijl in te stellen en de startschermmodus te kiezen. Bij deze laatste optie kun je kiezen om de standaardmodus te kiezen, de ladekastmodus en een eenvoudige modus.

Communicatie en multimedia

Wat communicatie betreft scoort de A72 goed. De belkwaliteit is goed, het bereik is ook prima. Een voordeel is dat het toestel 2,4 GHz en 5 GHz WiFi netwerken ondersteunt. Ook NFC en Bluetooth 5.0 zijn aanwezig. Bellen, SMS-en doe je met de standaard Google apps die Oppo heeft meegeleverd.

Het 6,5 inch Full-HD scherm is prima geschikt voor het kijken van video’s, als het de helderheid wel wat hoger gemogen in fel zonlicht. Kleuren worden mooi en realistisch weergegeven. Onder instellingen heb je de mogelijkheid om de kleurtemperatuur van het scherm aan te passen. De A72 heeft stereo speakers meegekregen van Oppo. Eén speaker boven het scherm en één aan de onderkant van het scherm. De geluidskwaliteit van deze speakers is heel redelijk.

Camera

De A72 is uitgerust met maar liefst vijf camera’s, vier op de achterkant en een selfie-camera aan de voorkant. De vier camera’s hebben achtereenvolgens een 48MP lens met een diafragma van f/1.7, een groothoeklens van 8MP met een diafragma van f/2.2 en twee 2MP lenzen met beide een diafragma van f/2.4. De ene 2MP lens is een dieptesensor en de andere lens is een zwart-wit lens.

Foto’s die gemaakt zijn met de hoofdcamera zijn van prima kwaliteit. Mooie kleuren en belichting is ook prima. Je hebt de mogelijkheid om tot 10 keer in te zoomen. Echter gaat de kwaliteit van de foto’s hard achteruit wanneer je inzoomt. Foto’s genomen met de groothoeklens zijn van iets mindere kwaliteit, de foto’s willen nog wel eens wat flets zijn. Over het algemeen zijn we prima te spreken over de kwaliteit. Ook over foto’s die in het donker zijn genomen zijn we erg tevreden.

Hieronder vind je een foto die we met de Oppo A72 gemaakt hebben. Wil je meer zien, bekijk dan het online fotoalbum.

Videocamera

Video’s schiet je met een resolutie van 720p, 1080p of in 4K. Een keuze in frames per seconde heb je niet, de video’s worden standaard met 30fps geschoten. Slowmotion-video’s schiet je in 720p of in 1080p. Voor de kwaliteit van de geschoten filmpjes geldt hetzelfde als voor de kwaliteit van de foto’s. Deze zijn over het algemeen prima. Ook heb je, net als met het maken van foto’s, de mogelijkheid om tot 10 keer in te zoomen. Wel gaat de kwaliteit van het beeld achteruit wanneer je inzoomt.



Prestaties, accu en overige mogelijkheden

Net als bij veel van zijn concurrenten, beschikt de Oppo A72 over de snapdragon 665 processor. Deze processor kan met gemak de dagelijkse taken aan, maar verwacht niet dat je zware games kunt spelen. Ondersteunt door 4GB aan werkgeheugen zorgt het over het algemeen voor een soepele ervaring. Af en toe merkten we dat het toestel ietwat traag reageert, maar dit zien we wel vaker bij toestellen in deze prijscategorie. Het opslaggeheugen van 128GB is lekker veel en voor de meeste gebruikers voldoende, maar is uit te breiden met een SD-kaart.

Accu

De A72 heeft een lekker dikke accu meegekregen van maar liefst 5000 mAh. Gemiddeld halen we een screen-on-time van ruim 7 uur. Ruim voldoende dus om op één acculading de dag door te komen en in sommige gevallen zelfs twee dagen. Opladen doe je met de meegeleverde 18 Watt snellader.

Vingerafdrukscanner

Zoals we eerder hebben verteld, zit de vingerafdrukscanner aan de rechterkant van het toestel. Deze vingerafdrukscanner is lekker snel, zoals we dat graag zien. Ondanks dat de scanner aan de rechterkant is geplaatst, is hij redelijk gemakkelijk te bereiken met je linkerhand. Je kan de aan- en uitknop ook zo instellen, dat je de Google Assistent opent, in plaats van het uitschakelscherm.

Beoordeling

De Oppo A72 is een erg compleet toestel. Weliswaar niet zo snel als een toestel uit een hogere prijsklasse, maar dat is niet erg. Je krijgt immers waar je voor betaalt. En dat is bij de A72 een beetje meer dan je mag verwachten. De camera scoort over het algemeen erg goed, zowel in daglicht als ’s avonds in het donker. Helaas laat de groothoeklens het af en toe afweten. Ook met de accu zit het wel goed. Dat mag natuurlijk ook wel met een capaciteit van 5000 mAh. ColorOS 7.1 is wel even wennen ten opzichte van een kale Android versie zoals Motorola en Nokia hun toestellen leveren. Een klein puntje van aandacht is het scherm. Het scherm is in direct zonlicht wat minder leesbaar dan we zouden willen. Ook is het scherm wat gevoelig voor vingerafdrukken. Hierdoor zie als het ware regenboogkleuren waar een afdruk op het scherm zit.

Oppo zet met de A72 een prima budget toestel neer en is een geduchte concurrent voor de Motorola’s en de Nokia’s. Persoonlijke voorkeur voor design kan de doorslag geven, want de Oppo A72 ziet er erg high-end uit.

De Oppo A72 kun je direct bestellen bij Bol.com, Coolblue, Mobiel, T-Mobile, Tele2, Ben en Belsimpel.

Oppo A72 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 242,10 euro