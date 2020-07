Xiaomi komt met betaalbare Redmi 9-serie naar Nederland

Xiaomi heeft niet alleen een hoop nieuwe slimme apparaten aangekondigd, ook het portfolio van smartphones werd uitgebreid. We zien de nieuwe Redmi 9-serie, die bestaat uit de Redmi 9, 9C en 9A. Alle drie de smartphones komen naar ons land.

Xiaomi Redmi 9

Een hele bunch smartphones heeft Xiaomi aangekondigd, allemaal toestellen uit de Redmi 9-serie. Vanmiddag schreven we ook al over de vele nieuwe apparaten zoals de Mi Band 5, Mi TV Stick, monitor, step en meer. Die producten komen ook naar ons land, zo laat de fabrikant weten.

De nieuwe Redmi 9-serie bestaat uit drie toestellen. Het gaat om de Redmi 9, 9A en 9C. De Redmi 9 werd eerder al aangekondigd voor ons land, maar nu dus nog een keer. Voor het geval je ze even niet meer weet, hebben we de details nogmaals op een rijtje gezet.

Xiaomi Redmi 9

De Xiaomi Redmi 9 heeft een 6,53 inch Full-HD+ beeldscherm met een MediaTek Helio G80 chipset. Verder is er 3/4GB RAM en 32/64GB opslagruimte en is er een 5020 mAh accu met 18W snelladen. Overigens heeft de meegeleverde lader een kracht van maar 10W.

De Xiaomi Redmi 9 heeft een quad-camera met 13 megapixel hoofdcamera, aangevuld met een groothoeklens, dieptesensor en macrolens. Ook is er NFC en draait het toestel op Android 10 met de MIUI 11 skin. De Redmi 9 gaat 149 euro (3GB+32GB) of 169 euro (4GB+64GB) kosten. Deze Redmi 9 kun je vanaf nu bestellen bij Belsimpel.

Xiaomi Redmi 9A

Voor 99 euro kun je de Xiaomi Redmi 9A kopen. Deze smartphone heeft een 6,53 inch HD+ beeldscherm en heeft voorop een 5MP front-camera. Achterop is de 13 megapixel camera geplaatst. De smartphone heeft een 5000 mAh accu met 10W opladen. De aandrijving wordt gedaan door de MediaTek Helio G25 processor, een octa-core chipset, welke wordt bijgestaan door 2GB werkgeheugen en 32GB opslagruimte.

Xiaomi Redmi 9C

Tot slot is er de Xiaomi Redmi 9C. Deze telefoon komt op de markt met een 6,53 inch HD+ display. Er is een triple-camera met 13MP hoofdcamera, 2MP macrolens en 2MP dieptesensor. Verder heeft het toestel een MediaTek Helio G35 chipset, 2GB/32GB of 3GB/64GB. Verder heeft de smartphone een 5000 mAh accu welke opgeladen wordt met een kracht van 10W. Voor de Redmi 9C moet je 119 euro (2GB/32GB) of 139 euro (3GB/64GB) betalen.

Release

Over de releasedatum blijft veel onduidelijk, alleen de Redmi 9 is zeer beperkt verkrijgbaar, maar dat moet binnenkort anders zijn. Alle details hebben we voor je verzameld op de toestelpagina’s, welke je kunt bereiken via onderstaande buttons.

