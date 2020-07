Xiaomi presenteert nieuwe Mi Band 5, Mi TV Stick en nog veel meer voor Nederland

Een hoop nieuwe producten heeft Xiaomi zojuist aangekondigd voor de Nederlandse en Belgische markt. Er de Mi Band 5 voor ons land en ook is er de Mi TV Stick en een elektrische step.

Aankondiging Xiaomi

Xiaomi heeft zojuist meerdere nieuwe producten aangekondigd die uitgebracht zullen worden in ons land, maar ook in andere Europese landen. Allereerst maken we kennis met de Mi Band 5. De opvolger van de Mi Band 4, die we uitgebreid al hebben besproken in onze Mi Band 4 review, werd eerder in andere landen al gepresenteerd..

Mi Band 5

De Mi Band 5 is voorzien van een 1,1 inch AMOLED-scherm, beschikt over realtime statistieken, meer dan 65 thema-opties die je kunt personaliseren en een verbeterde PPG-sensor. Hiermee kun je nauwkeurig de hartslag monitoren voor elf bewegingstypes, waardoor ook roeien, yoga, crosstrainer, springtouw en meer. Er zijn ook nieuwe opties aan boord van de Xiaomi Mi Band 5. Denk aan stressniveaudetectie, ademoefeningen, gezondheid voor vrouwen en meer. Verbeterd is de manier van opladen.

Voortaan hoef je niet meer te stunten door het horloge uit het bandje te halen, maar is er een magnetische oplader die je kunt koppelen aan de achterkant van het horloge. Een volledig opgeladen accu moet 14 dagen meegaan. Xiaomi brengt de Mi Band 5 binnenkort uit in Nederland voor een bedrag van 39,99 euro. Een releasedatum is nog onbekend.

Mi TV Stick

De Mi TV Stick is een stramingapparaat welke je simpel in de televisie kunt steken. Hiervoor hoeft je televisie alleen maar over een USB-poort te beschikken. De Xiaomi Mi TV Stick is voorzien van Android TV en biedt ondersteuning voor 1080p Full-HD content, maar ook toegang tot Google Play-diensten, zodat je direct films, apps en games kunt downloaden.

De speciale afstandsbediening geeft toegang tot bijvoorbeeld Amazon Prime-audio, Netflix of de Google Assistent. Het casten van content van je tablet of smartphone gaat razendsnel dankzij de ingebouwde Chromecast-ondersteuning. De Mi TV Stick gaat 39,99 euro kosten en komt ook ‘binnenkort’ op de markt.

Mi True Wireless Earphones 2 Basic

Een hele mond vol, maar het merk heeft ook de Mi True Wireless Earphones 2 Basic aangekondigd. Met deze draadloze headset kun je maximaal 20 uur lang ononderbroken luisteren naar je favoriete muziek, inclusief drie keer laden via de case, want opladen kan ook gewoon via de case van de Xiaomi headset. De oordopjes zijn uitgerust met dual-mic ruisonderdrukking voor het wegfilteren van omgevingsgeluid en zorgen voor een goede geluidskwaliteit, zo stelt Xiaomi. Door twee keer op een oordopje te tikken kan een telefoontje aangenomen worden, spraakbediening gestart of muziek gepauzeerd of gestart worden. De Mi True Wireless Earphones 2 Basic kan overweg met iOS en Android-toestellen.

De prijs van deze oordopjes komt ook op 39,99 euro te liggen. Een releasedatum wordt binnenkort bekend gemaakt.

Mi Electric Scooter Pro 2 en Mi Electric Scooter 1S

Verder zien we bij Xiaomi de nieuwe Mi Electric Scooter Pro 2. Deze elektrische step kan maximaal 25 kilometer per uur, en op één acculading kan hij 45 kilometer ver komen. De 300 watt borstelloze DC-motor moet zonder moeite een helling van 20 procent kunnen beklimmen, zo stelt de Chinese fabrikant. De banden hebben een grootte van 8,5 inch. Er is een dubbel remsysteem, 2Watt koplamp, verschillende reflectoren en hij weegt 14,2 kilo. In minder dan drie seconden moet de step ingevouwen kunnen worden.

Nieuw is ook de Mi Electric Scooter 1S. Deze kan 25 km/u, heeft een actieradius van 30 kilometer en kan een helling van 14 procent beklimmen. Het gewicht van deze step komt uit op 12,5 kilo. De Mi Electric Scooter Pro 2 gaat 499 euro kosten, de 1S krijgt een adviesprijs van 399 euro.

Mi Curved Gaming Monitor

Voor de gameliefhebbers heeft Xiaomi de Mi Curved Gaming Monitor aangekondigd. Dit 34 inch paneel heeft een WQHD resolutie met een beeldverhouding van 21:9. De 1500R-kromming zorgt voor een extra luxe uitstraling en volgt het menselijk gezichtsveld. Het paneel heeft een game-level refresh-rate van 144Hz en een reactiesnelheid van 4 ms. De prijs komt te liggen op 399 euro.

Dit artikel wordt nog bijgewerkt met meer informatie!