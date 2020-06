Xiaomi kondigt nieuwe betaalbare Mi Band 5 aan voor een paar tientjes

Xiaomi doet goede zaken met haar goedkope fitnesstrackers. Er is nu een nieuwe aangekondigd; de Mi Band 5. Deze kent verschillende verbeteringen ten opzichte van haar voorganger, waaronder bij het opladen.

Xiaomi Mi Band 5 aangekondigd

Xiaomi kan wel gezien worden als prijsvechter, niet alleen met smartphones, maar ook met de smartwatch. De Xiaomi Mi Band 5 zit tussen een fitnesstracker en een smartwatch in en is de opvolger van de eerder verschenen Mi Band 4. In onze Xiaomi Mi Band 4 review waren we al goed te spreken over het apparaat, en de opvolger kent verschillende verbeteringen.

De grootste aanpassing vinden we terug bij het opladen van de watch. De Mi Band 5 heeft namelijk een magnetische oplader aan de achterkant, waardoor je de tracker niet uit het bandje hoeft te halen, een welkome toevoeging. Daarbij brengt Xiaomi meerdere kleuren uit van het apparaat. De schermgrootte is gegroeid van 0,95 inch naar 1,1 inch. Het blijft een AMOLED-display met een resolutie van 126 x 294 pixels.

De 125 mAh accu moet het ongeveer 14 dagen uithouden. Dat is minder dan de 135 mAh accu uit de Mi Band 4 die het gemiddeld 20 dagen uit moet houden. Verder beschikt de Mi Band 5 over een hartslagmeter, Bluetooth 5.0, is hij waterdicht en verschijnt er ook een versie met NFC. Overigens is de versie met NFC van de Mi Band 4 niet in ons land verschenen. De Mi Band 5 krijgt tal van nieuwe thema’s (meer dan honderd) en heeft 11 professionele sport-modi.

Vooralsnog is de Xiaomi Mi Band 5 alleen nog voor China aangekondigd, al schatten we de kans groot dat het apparaat in een later stadium ook naar Nederland komt. De prijs komt uit op ongeveer 25 euro voor de versie zonder NFC, 30 euro met NFC. Waarschijnlijk ligt de prijs voor Europa iets hoger.