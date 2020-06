Xiaomi presenteert op 11 juni haar nieuwe ‘Mi Band 5’

Xiaomi komt binnenkort met een nieuwe fitness-tracker. Het gaat om de Xiaomi Mi Band 5 die voorzien zal zijn van een extra nieuwe features. De aankondiging staat gepland voor 11 juni.

Xiaomi Mi Band 5 op 11 juni

Op 11 juni heeft Xiaomi een nieuwe aankondiging gepland staan, zo laat een nieuwe teaser zien van het bedrijf. Tijdens deze aankondiging komt Xiaomi met een nieuwe fitness-tracker, een opvolger voor de Mi Band 4. We publiceerden onlangs onze uitgebreide Xiaomi Mi Band 4 review, en hieruit bleek al dat je een erg uitgebreide fitness-tracker hebt voor een paar tientjes.

De Mi Band 5 zal een aantal verbeteringen en nieuwe features krijgen. Zo zal het scherm groeien van 0,95 inch naar 1,2 inch. Wel zullen de schermranden wat dunner worden, zodat het horloge nauwelijks groter zal worden. Een gerucht meldt verder dat de Mi Band 5 een ‘camera remote controller’ krijgt, waarmee je dus de camera van je smartphone kunt bedienen om een foto te maken.

Verder zal Xiaomi de Mi Band 5 voorzien van een vernieuwde manier van opladen. Daarbij zouden vijf nieuwe workouts toegevoegd worden; yoga, elliptische machine, roeimachine, indoor cycling en touwspringen. Op 11 juni krijgen we alle details te horen van de fabrikant. Het is niet bekend of het horloge ook direct naar Nederland komt, of dat daar nog wat meer tijd tussenzit.