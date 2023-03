Xiaomi Smart Band 8 duikt op: krijgt verwisselbare bandjes

De huidige Mi Band-horloges staan niet bepaald bekend om hun premium uitstraling. Het kan zomaar zijn dat dit met de komst van de Xiaomi Smart Band 8 een beetje gaat veranderen.

Xiaomi Smart Band 8 gespot

Op het internet is een foto verschenen van de nieuwe Xiaomi Smart Band 8. We kunnen uit deze foto verschillende conclusies trekken. Xiaomi zal de Smart Band 8 van een vergelijkbaar design voorzien als dat van de huidige Smart Band 7, de serie die eerder bekend stond onder de naam Mi Band.

Zo op het eerste gezicht lijken er geen grote veranderingen doorgevoerd te worden met het nieuwe horloge. Toch is er wel één belangrijke wijziging die betrekking heeft op het bandje van het horloge. Deze zal namelijk bij het nieuwe model verwisselbaar zijn. Nu kun je ook van bandje wisselen, maar moet je de klok zelf uit de siliconen band drukken.

Verder lijkt het erop dat de Xiaomi Smart Band 8 ondersteuning krijgt voor Bluetooth 5.1 en een batterij krijgt met 3,87V. Vrij karige informatie voor nu dus. We verwachten in de komende tijd meer informatie over de smartwatch van Xiaomi.