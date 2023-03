‘Samsung Galaxy Watch 6 krijgt heel ander scherm’

Er is nieuws opgedoken over de nieuwe Samsung Galaxy Watch 6. De nieuwe smartwatch van de Koreaanse fabrikant zal een belangrijke wijziging krijgen in het ontwerp.

Galaxy Watch 6 met nieuw ontwerp

Het ontwerp van de Samsung Galaxy Watch 6 gaat op de schop. De fabrikant lijkt ervoor te kiezen om af te stappen van het vlakke scherm en daarmee toch wel het traditionele horloge-ontwerp. In plaats daarvan gaan er berichten over het feit dat Samsung het horloge zou willen voorzien van doorlopende schermranden. Dit zorgt ervoor dat het horloge nog meer premium uitziet.

Doorlopende schermen bij een smartwatch zijn niet nieuw. We zagen dit bijvoortbeeld eerder al bij de Google Pixel Watch en ook de Oppo Watch werd met een dergelijk scherm geleverd. Nu volgt dus naar alle waarschijnlijkheid ook Samsung met de Galaxy Watch 6.

Specificaties over de nieuwe Galaxy Watch 6 zijn nog niet bekend. We kunnen uiteraard wel weer een OLED-scherm verwachten en ook op het gebied van gezondheid zal de smartwatch ongetwijfeld weer van alles aan mogelijkheden kunnen krijgen. De huidige Galaxy Watch 5 kwam in augustus, het is niet bekend wanneer Samsung de nieuwe Galaxy Watch 6 aankondigt.